La clac de Herminio

Hemos normalizado que cada domingo las parroquias futboleras peregrinen por toda España (cuando no a un país extranjero), siguiendo al equipo de sus amores. No importa el kilometraje, ni los precios astronómicos para entrar a los estadios. Las peñas futbolísticas programan entre sus principales alicientes este nomadismo, del que hacen gala en sus destinos a base de un vestuario bien chamadeiro de camisetas, bufandas y todos los complementos que sean necesarios. Se trata no sólo de ver, sino, y sobre todo, de ser vistos por las parroquias rivales. Todo por la causa futbolera.

Tampoco nos extraña que cualquier cantantucho de tres al cuarto, aparecido de la noche al día gracias al marketing de las grandes discográficas, sea capaz de provocar el peregrinaje de miles de fans y llenar un estadio, donde también las entradas suelen alcanzar precios de escándalo. No es normal, sin embargo, que un artista plástico sea objeto del seguimiento masivo de sus parroquianos, cuando de una exposición se trate. Es el caso de Herminio Álvarez, que profeta en su tierra, añade a su curriculum cum laude la admiración y el cariño de todo su pueblo. El vecindario de El Franco sabedor del tesoro que posee, no ha dudado un instante en organizarse para disfrutar también del éxito más reciente, otro más, de su vecino de La Caridad. En este caso en la Central Artística de Bueño (Ribera de Arriba). Hace pocos días una legión de orgullosos franquinos, encabezada por su concejala de Cultura, se trasladó a este pueblo para disfrutar de una exposición retrospectiva de su artista de cabecera, y sacar pecho en favor de su vecino más universal. Lo de Herminio no es normal, es decir, la humildad y la discreción de las que se alimenta, inspiración artística al margen, no le dejan ver el bosque. Recientemente, en 2021, su obra ya expuesta en medio mundo, ha sido objeto de la tesis doctoral del historiador César Ripoll y bajo la dirección de la catedrática de la Universidad de Oviedo, Mª Soledad Álvarez; Herminio, es el principal alentador de As Quintas (La Caridad), un complejo cultural ejemplo de solidaridad y compromiso social, no ya sólo y principalmente con el arte, sino con su propio pueblo. Por si fuera poco, e igualmente bajo el apadrinamiento del mismo artista, pronto La Caridad inaugurará el Museo de la Forja, con un depósito de valor incalculable, y único en el mundo. Así las cosas, más pronto que tarde La Caridad y Herminio, o viceversa, que tanto monta, comenzarán a estudiarse en la universidad, no ya sólo desde un punto de vista artístico, sino como un fenómeno sociológico difícilmente imitable, y casi a la altura de localidades como la citada Bueño, o Urueña (Valladolid).