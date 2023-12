FET-JONS, armónicas y rock’n’roll astur

La década de los cincuenta del pasado siglo fue prolija en la presencia de grupos e intérpretes que animaban con la armónica los más diversos espectáculos musicales –por aquel entonces denominados de variedades– en los escenarios asturianos. "Conjunto California", "Los Boys", "Trio Marnhy", Francisco Fernández E Sebastia, Cuarteto La Praviana –que contó con la presencia del afamado guitarrista de jazz, recientemente fallecido, Víctor Luque–, "Armónicas Cochtail", Dúo Armonic, Escuadra de armónicas de Oviedo, o la de la "Centuria" Simancas. En la actualidad no se guarda prácticamente el más mínimo recuerdo de ellos.

De entre esta pléyade de agrupaciones de armonicistas hubo una, el Cuarteto Costa Verde, que escribió sin lugar a duda uno de los capítulos más singulares, y menos conocido, de la historia musical popular asturiana. Vaya por delante que con toda probabilidad pudieron existir otras agrupaciones que incurrieron en tal hazaña, pero hasta el momento presente no he encontrado constancia material de tal hecho. Para comprender de qué estamos hablando, dejemos que las hemerotecas nos relaten lo sucedido.

El 27 de enero de 1957 el periódico "Voluntad" –propiedad de FET-JONS– publicó una entrevista a una banda gijonesa de armonicistas compuesta, tal como el rotativo se encargaba de resaltar, por "Cuatro chavales del frente de juventudes" del Hogar de Enrique Cangas. Preguntados por su repertorio, estos respondieron: "De todo. Desde música clásica, hasta bugui-gubuis y cha cha chás". A lo cual el periodista inquirió: "¿Y cómo andáis de rock and roll?", contestando que estaban preparando "un popurrí asturiano tocado a la manera de rock"; el entrevistador no dudó en exclamar "Sois unos valientes", y estos le expresaron contundentes: "Hay que decidirse. Nada de quedar estancados. Lo que gusta al público es la originalidad".

El estreno del popurrí asturiano con sabor "rockero" se produjo al día siguiente, el 28 de enero de 1957 en la gijonesa Sala Acapulco con motivo de la fiesta de celebración de la patrona de los periodistas. Junto a las voces blancas de la Polifónica Gijonesa, los cantantes Rosendo Menéndez y Roberto Morado y el bailarín Rodolfo Bernardo, se subieron al escenario de este mítico local a dar cuenta de su "atrevido" repertorio, en el que conjugaban la tradición y la modernidad en uno de los más sorprendentes, y pioneros, antecedentes de lo que luego, por mímesis con lo que se hacía en otras regiones españolas, se vino en llamar rock de raíz astur.

No sería aventurado decir tampoco que las interpretaciones "rockeras" del cancionero astur a cargo del Cuarteto Costa Verde puede que hayan sido a su vez de las primeras que se hicieron en Asturies con guitarra eléctrica. El veintiuno de agosto de 1958 la Agrupación Artística Gijonesa presentaba en los Campos Elíseos de Xixón el festival "Coktel de Artistas". Monólogos, canción flamenca y lírica, música latina, baile español, junto a números circenses y de los más amplios "pelajes" estilísticos, conformaban un programa que se cerraba con nuestro eximio Cuarteto Costa Verde, el cual se anunciaba como "conjunto armónicas" y "guitarra electrónica". Vista su querencia por los modernos ritmos de ascendencia afroamericanos, no es de extrañar que hubiesen adoptado la decisión de enriquecer con el instrumento por antonomasia del rock, y por entonces un lujo al alcance de muy pocas formaciones, sus directos.

Sólo quienes desconozcan la evolución, desde principios del siglo XX y posteriores décadas, de la música popular en España, y en particular en Asturies, puede extrañarle el eclecticismo estilístico de este cuarteto de armonicistas, que lejos de poder elevarse a la categoría de anécdota, constituye un buen ejemplo de cómo los sonidos y ritmos provenientes del continente americano –tanto los del norte como los del sur– gozaron desde su nacimiento y exportación de un más que considerable predicamento en nuestro territorio. Entre otros podemos citar el fox-trot, el charlestón, el swing o el boogie, este último, entre nosotros bautizado como bugui. Buena parte de ellos impregnaron, más allá de su constatado éxito y popularidad, a los intérpretes y orquestas locales que a su manera "asimilaron" los sonidos que fueron teniendo más "caída" entre el respetable. Y sin olvidaros por supuesto de los netamente latinos: rumbas, cha cha chás, mambos…, auténticos epítomes de la asociación de un género o estilo musical con el baile y la diversión

Las recientes investigaciones sobre el desarrollo del rock durante el régimen franquista (Faulín Hidalgo, Paulino) se esfuerzan en poner de manifiesto que este género tuvo una importancia considerable en tal periodo histórico. Matizaciones a parte sobre su grado de implantación en un país, mayormente ajeno todavía a los procesos industrializadores y urbanísticos –característico "hábitat natural" a priori necesario, pero no exclusivo, para su desenvolvimiento– lo que sí es cierto es que, con independencia de la censura y la represión política y policial, en Asturies, como en el resto de España, durante el periodo franquista –y el autárquico en particular– hubo, y se disfrutó, del rock. Cuestión distinta es determinar en qué cuantía y de qué calidad. Aunque en las principales urbes asturianas su presencia no fue nada desdeñable, y su grado de ejecución no debió ser, fusiones de por medio y vista la calidad de los "profesores" y resto de instrumentistas, tampoco nada despreciable.

Deslavazadas crónicas y una ajada foto de un periódico son, que sepamos –la prensa de la época habla de la grabación del concierto "Coktel de Artistas" por la radio y televisión mejicana– el pobre legado material que poseemos de una excepcional experiencia musical que con cerca de veinte años de antelación "predijo" la fusión del folklore asturiano con el rock. Lo que no es poco si tenemos en cuenta el contexto: un cruento sistema político en el que las libertades personales y sociales encontraban pocos resquicios para su manifestación. A lo que había que añadir unas duras condiciones económicas plagadas de restricciones. Pero lo consiguieron. Manejando inicialmente un instrumento, la armónica que, si bien se aleja del imaginario instrumental prototípico del rock, su uso en el blues –especialmente en su fase de electrificación mediados el siglo XX– le hace resaltar como trascendental en la música popular occidental en cruciales momentos de sus más épicos hitos. En Asturies así sucedió también.