Carlos se jubila. Muchos de los miles que pasaron por sus clases a buen seguro dan estos días testimonio de la su capacidad para contagiar a sus alumnos de su genuina curiosidad, de su hambre de saber, de su asombro por la naturaleza. Y aquellos investigadores que tuvieron la suerte de trabajar con él darán cuenta de su asombroso sexto sentido, su clarividente intuición científica para encontrar, armado con un lápiz y un papel, ya no la respuesta sino la pregunta que hace encajar los datos abriendo la puerta a un nuevo descubrimiento, una dimensión de la realidad evidente en ese instante para todos, pero impensable solo un momento antes. Trabajador incansable, adicto al estudio y a la lectura, capaz de recordar cada detalle de cada estudio, de cada página de cada libro y, al mismo tiempo, generoso con todos a la hora de compartir su tiempo, su puerta siempre está abierta, convencido como ninguno de que la ciencia es de todos y ha de estar al servicio de todos.

Me solicitan este artículo en ruta saliendo de Nueva York camino de Madrid, Ulises frente al mar. No escribo sin antes pensar. Y quiere el azar o la necesidad que en los últimos dos días me haya cruzado con Carlos tres correos, mensajes breves, brevísimos, casi telegráficos que leo y releo una y otra vez evocando en cada uno el libro de nuestros encuentros y reencuentros. Horas después, camino ya por Madrid al final de un día de batalla. "He leído el libro de tu jefe, ‘El sueño del tiempo’", me dice mi amigo Jorge, niño de cuarenta y tantos, coleccionista de minerales, astrofísico estudioso de coronas estelares en una pausa mientras me cuenta cómo la radiación de alta energía de los rayos X y la luz ultravioleta que emanan las estrellas erosionan la atmósfera de los planetas.

En ese segundo es 1989, estoy en clase de Biología Molecular, curso primero de Medicina. Y Carlos, un joven y principiante profesor, interrumpe un momento la lección y se dirige a los alumnos preguntando: "¿Habéis leído ‘La Flecha del Tiempo’, el libro de Stephen Hawking?". Mientras caminamos por el centro, Jorge enlaza con la teoría de la relatividad y de ahí salta a la periodicidad de los eclipses. Y claro, cómo no, a la historia de Roma y las guerras celtíberas para explicarme por qué en nuestro calendario el año empieza fuera del ciclo natural de la naturaleza, el primero de enero y no el quince de marzo, al tiempo que me hace de guía por un Madrid irreconocible, que encuentro vestido de luces navideñas, sembrado de mercadillos y convertido en capital europea. En un espejismo fugaz, mi memoria evoca a Galileo, el "Sidereus Nuncius", mapas de un mundo antiguo y perdido. Y en cada referencia encuentro a Carlos, Hic Sunt Leones. Cruzamos la plaza de España y Jorge me cuenta cómo la semana pasada estuvo dando una charla en el colegio de su hija, tres horas y media rodeado de niños de nueve años que agotan el tiempo del encuentro enlazando una pregunta y otra pregunta y otra más. Y, claro, ahí también está Carlos, sentado en una banqueta o en el mismo suelo, en laboratorio de prácticas de Bioquímica, rodeado de alumnos hambrientos por saber el cómo y el porqué del mundo bioquímico, atento a cada uno al tiempo que alimenta la siguiente pregunta en cada respuesta.

Pasamos frente a un puesto de lotería, donde madrileños y peregrinos hacen valer la tradición haciendo larga cola para comprar un boleto para el sorteo de Navidad, el del 22 diciembre, y yo que un año sí y otro casi también despierto sorprendido cada 16 de septiembre al felicitarme mis hijos habiendo olvidado que es mi propio cumpleaños, cuadro la fecha de un día siempre ajetreado que me cita, año tras año, con la voz de una radio transmitiendo los premios del sorteo y el cumpleaños de Carlos. Camino del aeropuerto, rumbo a Ítaca, digo Nueva York, recibo un correo de Carlos preguntándome cómo me ha ido. Pues eso, gracias, siempre.