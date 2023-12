IA e Ig Nobel

Algunos lectores me han pedido mi opinión sobre la Inteligencia Artificial (IA), así que a pesar de resultar un poco cansino, porque todos los días los medios están plagados de artículos sobre esta materia, les voy a comentar brevemente lo que pienso de este avance tecnológico, aunque soy consciente de que resulta imposible decir algo original y novedoso

Hay que puntualizar que la mayoría de los ciudadanos hemos oído machaconamente hablar sobre la IA y los peligros que conlleva su aplicación para los seres humanos, pero lo cierto es que la mayoría no saben realmente de que se trata, así que podríamos definirla sencillamente como: «un campo de la informática dedicado a crear actividades en máquinas que habitualmente requieren inteligencia humana». Según esto, la actividad potencial de la IA puede abarcar a todas las disciplinas del ser humano y, aunque estamos al principio de su desarrollo y su aplicación práctica, el horizonte de ver hasta donde puede llegar es imposible de imaginar. Como digo, se trata de un hito que impregnará todos los quehaceres de nuestro sistema de vida cambiando la evolución y el comportamientos de las personas, comparable a la primera Revolución Industrial en su día o al uso generalizado de internet en la actualidad, por lo que no es de extrañar que haya una preocupación creciente por la inadecuada y fraudulenta utilización de esta herramienta. Ante los peligros que conlleva, la Unión Europea está perfilando la primera ley de IA que regulará su empleo y desarrollo en su área geográfica, pero no dejan de ser palos de ciego y declaraciones de buenas intenciones, porque donde realmente se está cociendo el futuro tecnológico de esta herramienta es en USA y en China donde sus Gobiernos se ven incapaces, por ahora, de controlar su desarrollo y funciones. Lo cierto es que, tratar de frenar con leyes los avances tecnológicos es como querer parar un tren con la mano o poner límites al infinito, así que, la única manera de que la Inteligencia Artificial sea destinada al procomún esta en apelar a la ética y principios de las multinacionales que financian y promueven su desarrollo: Open AI, Microsoft, Google, Amazon, Space…etc. y las corporaciones chinas, por lo que poco pueden hacer los políticos para regular este invento con normas que van a remolque de la ciencia y evitar los peligros que una desaprensiva aplicación puede suponer para el mundo.

Todos los años sigo la concesión de los premios Ig Nobel concedidos por la revista americana «Annals of Improbable Research» que se suelen celebrar en la Universidad de Harvard, aunque ese año en su 33 edición, la ceremonia de entrega –con la asistencia de 10 premios Nobel (de los de verdad)– ha tenido lugar en noviembre en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Se trata de una divertida parodia científica que premia a las investigaciones mas extravagantes y su nombre –Ig Nobel– es un juego de palabras entre «ignoble», innoble en inglés, y Nobel por los prestigiosos premios suecos.

Los galardones en esta edición, han sido como siempre, peculiares y hay que destacar que dos de los distinguidos han sido españoles. El de Física fue uno de ellos por estudiar como la actividad sexual de las anchoas influye en la turbulencia de las aguas superficiales del océano y afecta al desove. El otro premiado español es el de Comunicación por investigar las actividades mentales de las personas que son expertas en hablar hacia atrás. El de Ingeniería Mecánica se ha otorgado a miembros de la Universidad de Rice (USA) por una tesis de como utilizar arañas muertas para los soportes de agarre mecánico aplicado a la robótica. Es destacable el premio Ig Nobel de Salud Pública que se ha otorgado a un equipo investigador que ha creado el Stanford Toilet, o sea, un inodoro que lleva varios componentes como una tira reactiva para análisis de orina, un sistema de visión por ordenador para el análisis de la defecación, un sensor de huellas anales y un enlace de comunicaciones para monitorear y analizar de manera rápida las sustancias que se excretan cuando te sientas en el baño. El premio de Nutrición fue a dos científicos de Japón por determinar como los palillos chinos y las pajitas pueden electrificar y cambiar el sabor de los alimentos. Por último, para no cansarles, les diré que el Ig Nobel de Educación se ha concedido a científicos chinos por el estudio del aburrimiento en profesores y alumnos y su influencia en el rendimiento académico.

Les aclaro que, aunque estos divertidos premios puedan parecer frívolos, las investigaciones galardonadas son bastantes rigurosas y, en varias ocasiones, han tenido una exitosa aplicación práctica.