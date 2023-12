Deprisa, deprisa...

Algunas cosas suceden más deprisa de lo que cualquiera podría imaginar. Cuando no, se precipitan. Al final de la Gran Guerra, Austria-Hungría había dejado en un suspiro de existir. El emperador Carlos I renunció al trono el 11 de noviembre de 1918. El imperio se había desmembrado y Viena, apenas cuatro años antes capital de un reino con 50 millones de habitantes, ya no era más que la sede del gobierno de la república de Austria, un país muy reducido con solo una población de 6,5 millones. La periodista turca Ece Temelkuran cuenta en "Cómo perder un país" los siete pasos que van de la democracia a la dictadura cuando el populismo y el nacionalismo corroen el sistema y derivan en la tentación autoritaria de algunos líderes que, si bien militan en partidos que no se identifican inicial o históricamente con esas corrientes, acaban asumiéndolas e incorporándolas a su trayectoria por intereses particulares o sectarios. En Turquía, Erdogan buscó la excusa en un golpe de Estado para desmantelar los mecanismos judiciales garantistas en un Estado de derecho y arrinconar a los adversarios políticos. Viktor Orbán, en Hungría, ha llevado a cabo reformas antidemocráticas, persiguiendo a los jueces y modificando a su antojo la Constitución para evitar las enmiendas de los opositores a sus caprichos legislativos. En España se han creado comisiones para vigilar el trabajo de los jueces deslegitimándolos por investigar a políticos delincuentes.

La coartada de Pedro Sánchez para pactar una infame amnistía con los independentistas catalanes, y el Gobierno de Pamplona con los herederos de ETA, ha sido paradójicamente frenar el peligro que supone un partido español nacionalista de extrema derecha. Para ello, obviamente, ha tergiversado, manipulado y mentido, algo que está convencido de que, dada la frecuencia y la costumbre, no se le tiene ya en cuenta. Por eso, tampoco se le debe creer cuando dice que el caso de la Alcaldía de Pamplona es aislado y que no se repetirá. Tantas como cuantas veces hagan falta.