La última infamia contra Otín: la del cinismo

Consumatum est. Carlos López Otín se desvinculaba ayer, definitivamente, de la Universidad de Oviedo.

Desde que se filtró la noticia hace un par de semanas, Carlos no ha dicho nada, por considerar que aún pertenecía a la Universidad, y que sería deslealtad institucional decir cualquier cosa que la perjudicara o menoscabara (lo que define, una vez más, su forma de ser). No compartía ese sentir, pero he respetado su consideración. Ahora, ya puedo escribir esta "nota de despedida".

No es que una gota haya desbordado el vaso. El vaso de la paciencia de Otín, y de la injusticia, se desbordó hace ya mucho tiempo: el día que el profesor Novelli (en frase acreditada como cierta en el juicio–farsa que se celebró en la Universidad y que fue reconocida por el mismo) pronunció ante testigos: "Qué pena que mis enemigos no hayan muerto todavía de covid". Ese fue el momento que rompió la frontera del acoso. Pero, aún más, el que las autoridades académicas no salieran radicalmente al paso de algo tan grave, negando en principio el hecho y minimizándolo luego con una leve condena por maltrato a un compañero, mientras que el resto de injurias y divulgación de fakes (luego probado como tales) corrían por las redes, y en la constatación de que la desidia voluntaria de la autoridad académica acababa por disolverlas en una simple llamada al orden, por haber prescrito. Fue aquello y no el cinismo actual quien provocó la depresión de Carlos, su apartamiento temporal del trabajo, la enfermedad de su mujer y hasta el agravamiento de salud de algunos familiares.

Pero Carlos no se va ahora porque sí. Desde hace un año, creyó en la palabra del Rector –renovada cada algunos meses, para evitar que Carlos López Otín se fuera– de que la institución académica tenía ya elaborada una respuesta pública contundente con los agresores y restañadora de las heridas del ofendido. Así fue como se llegó a este ultimátum. Con este año se acaban los plazos. En el penúltimo de ellos, la Universidad trató de calmar el clamor popular, político y mediático con una medalla de oro. No era eso lo que Carlos quería. Quería una reparación pública. La medalla de oro no la recogió, pues estaba de viaje, y en la Universidad conocían ese hecho. Hizo copartícipe de ella a todo su equipo y mandó a recogerla a su fiel bedel Natalia, que tuvo que soportar presiones y amenazas por testimoniar a su favor. Y a ella se la regaló. No quería ese oropel. Pero siguieron. Querían que se fuera por la puerta de atrás y sin pisar los charcos que enlodan nuestra institución universitaria para que muchos de los trajes impolutos no se salpicaran. Pero la filtración de su marcha, hizo salir al Rector rápidamente a los medios para declararse el más firme defensor de Otín, culpar a sus antecesores y elogiar su legado científico. Otro charco de cinismo, pues ni tan siquiera habló con Otín cuando él le anunció su intención. Una funcionaria y un formulario fueron el único cauce de comunicación. Hay que tenerlos... para salir sin sonrojarse a proclamarse como su paladín.

No queda ahí. Que todo el mundo se entere: una semana antes de la filtración de la jubilación que desbarataba los planes de omertá, el propio Rector, secundado por un representante de CC OO, engañó a una profesora que había pedido que el Claustro se pronunciase públicamente y de una vez sobre el caso Otín. Le dijeron que no era procedente, ya que el propio Otín no quería que se hiciese, y lo sacaron del orden del día. Con todo el cinismo. Lo que no contaban es con que esa profesora se pusiera en contacto con Carlos López Otín y este le garantizara la mentira de tal afirmación. Ahora no pueden acusar a nadie de señalarles arbitrariamente. La profesora es miembro del Claustro, y no dejará que la tachen de mentirosa.

Ante el abrumador apoyo popular a López Otín con la carta-homenaje que publicó LA NUEVA ESPAÑA, el Rector aún tuvo la osadía de calificar de "ignorantes" a sus más de 4.000 firmantes, y declarar que "Carlos López Otín se va porque quiere".

Esa sí debería ser la última gota del vaso, pero esta vez derramándose sobre el lado adecuado.

¡Carlos!, no es tu extraordinaria obra científica, ni tu probada bonhomía, la que constituye tu legado. Lo son las miles de personas que te echarán de menos por tu definitiva ausencia de nuestra Universidad.