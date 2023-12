Tanto como el reto demográfico debería preocuparnos a los ciudadanos el reto democrático, en un momento crítico de la historia contemporánea de España en que los principios constitucionales corren un serio riesgo de apuñalamiento. No se acuse de alarmistas a los vigías que llevan meses dando voz de alerta a la deriva de la convivencia a que conduce de manera inexorable el afán socialista de buscar la fórmula, por retorcida que sea, de perpetuarse en el poder.

A Pedro Sánchez ha logrado dividir a la sociedad en dos mitades: los suyos y los demás, los buenos y los malos, aunque ese buenismo lobuno cubra su lomo con pelliza de vellocino. Le cabe sin embargo el honor de haber concitado la unanimidad de jueces, fiscales, abogados, letrados de la administración de Justicia y demás operadores judiciales contra su ominosa ley de amnistía. Ocurre así no por despecho institucional: la queja de la judicatura viene a cuento porque nunca antes como ahora se había cuestionado de tal manera la independencia judicial. Tanto, que el presidente del CGPJ se remangó esta semana en un acto institucional y dirigió en público, poniendo la mirada en el pequeño Napoleón Bolaños, un clamoroso y sonoro «déjennos en paz».

Más que discernir si la espantada de Podemos le resta nota a Sumar, la operación aritmética que debería colmar nuestros mayores recelos es la multiplicación de la división, la brecha abierta entre los españoles por culpa de decisiones arbitrarias de un personaje sin escrúpulos, maquiavélico y altamente pernicioso para el bien común de la nación. Ya no se puede hablar serenamente de política entre amigos disconformes sin que alguien, a las primeras de cambio, levante la voz con inusitada vehemencia. Tan nocivo como el silencio es el argumento atronador, como la quietud momentánea que anuncia el estallido de un obús. Pretenden imponernos a las bravas la máxima latina: "Qui non est mecum, contra me est". El que conmigo no recoge, desparrama.