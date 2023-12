Reflexón resignada sobre la democracia

O "traxicómica", si-yos gusta más. Ocurrió esta selmana. Dalgunos d’ustedes saben que la recoyida l’oriciu ta vedada dende fai casi siete años. Por parte’l conseyeru’l ramu hubo dalgún anunciu confusu de que diba llevantase la veda, pero, polo que paecía, solo pa profesionales (que son los que s’ocupen de que vayan disminuyendo tolos recursos).

Un montón de xente y dos asociaciones de pesquinos dedicámonos a recoyer firmes pa que la veda se llevantase tamién pal ciudadanu que nun vive de vender la pesca, ente otres coses porque los recursos de la mar son bienes mostrencos, non bienes privativos. Tampoco el Xénesis (I-28), cuando Dios manda enseñorase de los recursos de la mar, diz qu’esos recursos sean únicamente pa los profesionales. El 7 de payares presentamos cerca de setecientes firmes pidiendo que, cuando se llevante la veda, los ciudadanos comunes podamos, como siempre, atropar arcinos.

Y agora la escena d’esta selmana: una tienda onde se recoyeron, ente pescadores, firmes pa esi fin. Un pescador comenta a la propietaria: "Yá se va llevantar la veda del oriciu, tráxolo la prensa". La propietaria niega que eso sea verdá, que, efectivamente, nun lo ye. "¿Vas decímelo a mi? Y encima nun vamos poder coyer oricios nosotros". La rapaza comenta qu’eso ta por ver, que, precisamente, ella recoyó firmes y que les recoyó Xuan Xosé, que ta en contactu col establecimientu, y que presentó les firmes, y nun se sabe nada entovía. El veceru comenta: "Sí, sí, Xuan Xosé, esi lo que recoyó les firmes ye pa que nun podamos pescar; y diría que sí, pero sé yo que lu untaron per detrás pa que diga que nun podemos coyer oricios”.

Acasu, al marxen de la novela d’esti ciudadanu, podíen ustedes entrugase cuálu ye’l mio poder pa que convenza al conseyeru’l ramu (o que me tenga que pedir permisu a mi pa una autorización o una prohibición) y, además, pa que me tenga "qu’untar per detrás" (espero que con perres).

Pa esa ignominia bufa de los "verificadores" ente’l PSOE y los sos arrendadores de votu, ¿de qué partida concreta van salir les perres? Porque esos verificadores, sábenlo vustedes de sobra, cobren un montón de perres

Y viénenme a les mientes otros casos asemeyaos de percepción tracamundiada de la realidá. A mediaos de los setenta, salí nel "Panorama regional" de la RTVE manifestándome a favor del asturianu. Díes dempués atopo nel merenderu "El Puentín" de La Guía, en Xixón, a un bedel del istitutu Xovellanos, onde yo diera clase. Gallego, buena persona, educáu. Avéraseme y dizme: "Vilu l’otru día na tele, y, sabe una cosa, yo, como usté, toi en contra del asturianu". Nun yera una broma, nin pretendía ser una afrenta, sinón l’entusiasmu de compartir una visión del mundu. Nun dixe nada.

Una tercera, y tengo un sacu d’elles. El PSOE y doña María Luisa tán nel procesu d’ampliar el Parque de Covadonga a Parque los Picos. Oponémonos, fundamentalmente porque engloba poblaciones y va supone-yos munches torgues, sobre too, a los ganaderos. Fiesta del Pastor, allá subimos acompañaos d’Esteban Intriago de Diego, amigu y conceyal del PAS n’Amieva. Mitinea al micrófonu una pastora y, pa la nuestra sorpresa, ataca al Partíu, que, según ella, ta en contra los pastores.

¿Qué hai detrás de toa esa xente? Pues coses varies, a vegaes acorrompinaes: maníes personales, prexuicios, sectarismu –adscripición a una ilesia o partíu–, incapacidá de lleer o sentir, lleendo o sintiendo aquello que quieren ver o oyer y non lo que de verdá aporta a los sos sentíos, o, cenciellamente, formar parte d’aquella verdá que l’Eclesiastés (I-15) enunció enantes qu’Albert Einstein cuando esti, falando de les entidaes infinites, manifestaba la so inseguranza sobre la infinitú del universu: "Stultorum infinitus est numerus".

Y siempre digo yo: toos voten. Y, munchos, hasta onde sé lleguen a diputaos y, dalgunos, a ministros.

¿Pero qué quieren que-yos diga?, en cualquier casu yo toi con Winston Churchill: "La democracia ye’l peor sistema de gobiernu, separtando toles demás formes de gobiernu que se probaren en dacuando".

