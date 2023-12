Encuentro en el "salón de los pasos perdidos"

Es habitual que las sedes parlamentarias, las de los viejos edificios históricos y las de nueva construcción, cuenten entre sus espacios más queridos, además de los obligados salón de plenos y salas de comisiones, con un salón, sitio, recinto, corredor o pasillo que cumple la función de los clásicos "salones de pasos perdidos". Es conocido el bellísimo Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados, al igual que el del Senado. Pero las asambleas legislativas autonómicas, surgidas al amparo de la Constitución española de 1978, se enorgullecen de estos lugares donde se cuece todo: "miradas cruzadas, secretos a medias, conspiraciones y hasta mociones de censura inspiradas en el infinito y más allá. Y hasta cariño y amor puro he visto" describía en tono romántico un artículo de prensa el del parlamento canario. El parlamento andaluz tiene "un espacio originalmente concebido para facilitar la charla y la negociación mientras se pasea", una amplia estancia a las puertas del Pleno. El de Cataluña, antiguo arsenal de la ciudadela levantado por Felipe V, presume de tener (no es broma) no una, sino dos "salas de pasos perdidos" próximas al hemiciclo. Otros muchos han bautizado de este modo diversas zonas. Eran y son lugares donde se reunían grupos diversos esperando, descansando, deambulando sin más o estableciendo relaciones distendidas, algo muy necesario. En otros muchos edificios públicos no faltan como el espectacular del Tribunal Supremo.

Nuestro palacio sede de la Junta General, parlamento asturiano, aún sin denominarlo como tal, siempre tuvo su pasillo o estancia de "pasos perdidos". Hasta 1998, cuando la actual Sala de la Constitución era salón del Pleno, el corredor de la planta noble, de tan bella factura y decoración, con sus vidrieras de colores, ejercía de punto de encuentro, de tertulia entre reuniones, de pactos incipientes o desacuerdos confirmados bajo la mirada atenta de los bustos de Uría y Jovellanos.

Desde la inauguración del nuevo Hemiciclo, sito en la planta baja, vienen desempeñando la tarea de improvisado "salón de pasos perdidos" las áreas de descanso que lo rodean junto a la sala de conferencias y a la cafetería, donde se distienden las tensiones, cuando las hay, se intercambian opiniones y, por qué no, se tejen acuerdos. La esencia de la democracia está en el debate y en el diálogo; el primero puede ser encendido y más o menos bronco, pero con "cortesía parlamentaria". El diálogo nace de la voluntad de convivencia pese a la discrepancia y entra más en la esfera de las relaciones personales y de la actitud de cada cual para ello. Objetivo frecuente de las cámaras fotográficas de la prensa, se han hecho familiares, tanto a los lectores de los diarios como a los "televidentes", los sillones, los cuadros y las áreas que sirven de recreo improvisado de los políticos.

Estudios de historia de la arquitectura señalan que el "Salón de Pasos Perdidos" es creación francesa, la "salle des pas-perdus". Parece que el gran arquitecto y controvertido restaurador Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), para el diseño de un ayuntamiento (hôtel de ville) proponía: "espacios amplios y de oficinas, grandes salas de reunión, cómodos pasos de circulación y recintos más privados, con buena ventilación e iluminación. En la planta baja habrá un salón de pasos perdidos, un gran vestíbulo que comunique con las distintas oficinas y salas de consejo que se abra a una escalera relativamente amplia y de fácil ascenso que conducirá a su vez al primer nivel a un gran salón de fiestas y de reuniones públicas". Esta descripción casi se cumple en el palacio de la Junta General, edificado en su día para Diputación Provincial.

Otra versión, más extendida, también de origen francés, sostiene que el "Salón de Pasos Perdidos" nació en un momento conflictivo tras la derrota de Napoleón en Waterloo. El nuevo rey Luis XVIII Borbón tuvo que lidiar con un parlamento más conservador que él mismo, donde designar diputados era difícil. Los aspirantes esperaban en una sala con expectación y ansiedad saber si eran elegidos o no. El resultado daba a unos por "perdidos" y a otros, los nominados, por "no perdidos". Las negociaciones incesantes dieron en llamar a este recinto de ese modo; el cuarto donde más y mejor, sin miradas indiscretas, se puede vislumbrar que hay vida "normal" en la institución más reglamentada de todas, el parlamento. Hasta don Antonio Maura, presidente cinco veces entre 1903 y 1922, aun defendiendo que "para gobernar no necesito más que luz y taquígrafos", era un conversador nato y discreto.

La humanización en imágenes de los diputados compartiendo un momento de relajo y tertulia "hace" ciudadanos más amables y contribuye a ver en los parlamentos recintos de democracia sin cortapisas, pero educada. Los encuentros en los salones de los pasos perdidos –o como se llamen– no son nunca una pérdida sino una oportunidad. Con demasiada frecuencia en estos tiempos, en la política nacional sobremanera, las apuestas permanentes, fuera del debate, por los exabruptos, los insultos, las descalificaciones de trazo grueso, el "yo con usted no me hablo", las barreras ideológicas infranqueables, reales o ficticias, degradan la democracia y transfieren un clima de zozobra malsano, a veces incentivado intencionadamente. Parece entonces que la sociedad es un cúmulo de irreconciliables, algo contaminado por el lenguaje chusco de los nacionalismos identitarios excluyentes en alza o de los populismos extremistas atrincherados en polos opuestos, además de las políticas erráticas de "bandazos" permanentes. Recuérdese que los comportamientos perniciosos son más contagiosos que los buenos. Vende más lo visceral que lo racional.

El mes de diciembre, el de la Constitución de tan demostradas bondades, el de la Navidad de reencuentros, el del solsticio de invierno que anuncia nuevas luces, es en muchos parlamentos el periodo de los debates de presupuestos, la ley de las cuentas públicas para poder gobernar. Y este debate suele ser de reuniones largas y tensas. Por ese motivo los espacios comunes de las asambleas se ven más concurridos que de costumbre y los pasos perdidos suelen perderse menos.

Obvio es decir que la cordialidad de salón no sustituye al discurso bien articulado, que aparque los eslóganes hechos para la opinión pública en favor de propuestas para convencer y vencer las dificultades de la sociedad, ya que "el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones", como diría Winston Churchill. Copiando el final de un artículo de Pablo Ordaz en el que señalaba que también entre la gresca más grosera hay arranques de amistad en políticos muy distantes, mientras la palabra tenga sitio "no todo conduce al vacío en el salón de los pasos perdidos".

