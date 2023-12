Los excesos en el control de los aeropuertos

Los que viajamos con frecuencia en avión somos objeto, antes o después, del exceso de celo en el control de los equipajes y de las pertenencias personales. En los últimos meses, he tenido que tomar aviones varias veces y hacerlo por diferentes países, lo que me ha permitido ser víctima de estos excesos en diferentes lugares. Voy a empezar por la última, en el aeropuerto de Madrid. Llevaba el pasaporte en un bolso lateral del pantalón, y después de pasar el arco de seguridad, al otro lado me detiene la guardia de seguridad y me pide que saque lo que llevo allí. Le muestro el pasaporte, y la mujer me dice que hay que meterlo en la bandeja, que no puedo llevarlo encima. Me lo revisa de la primera a la última página, lo mueve en el aire por si contiene algo y empieza a palpar el lomo. Yo la miro estupefacta, porque no se me ocurre qué arma de destrucción masiva o qué material mortífero puede contener un pasaporte, el mismo que en otras ocasiones ha ido dentro de la mochila o de la chaqueta, y nunca nadie me dijo nada.

Mientras me revisa de arriba abajo, una pasajera me dice que no van a pasar mi equipaje, porque no puse el ordenador en una bandeja aparte. Además de llevar el pasaporte conmigo sin saber que no puedo, la lío con el ordenador. El señor de turno que organiza el paso de los equipajes no quiere tocar mi ordenador, y tengo que convencer a la señora que me acaba de revisar de que me deje volver atrás para poner las cosas como Dios manda o no sé quién, porque no creo que Dios entre ni salga en este tipo de cuestiones que solo dependen de la voluntad y el antojo de los hombres y las mujeres. ¡Por fin!, logro organizarlo todo, y cuando ya pasan las bandejas con las pertenencias, van tan rápido que tengo que agarrar como puedo la mochila que está abierta, el ordenador lo meto bajo el brazo, la tarjeta de embarque la pongo en los dientes para no perderla, la cámara de fotos al cuello y la parka la agarro por la manga y la llevo arrastrada y barriendo el suelo, hasta que logro llegar a una mesa y allí puedo poner cada cosa en su sitio.

El pasado mes, regresaba de Japón y, cuando llegamos a Múnich, tuvimos un control de equipajes exhaustivo. También allí el pasaporte fue motivo de sospecha de no sé qué, indicándome que lo pusiera en una bandeja junto a unos tickets de compra que guardaba en un bolso del pantalón, y por una monedita de un yen –más o menos del tamaño de una de dos céntimos nuestra–, fui sometida a un control de la mujer de seguridad que bordeó la indecencia: su mano se deslizó por mi pierna hacia arriba, hasta llegar a la ingle y pasando por la entrepierna, mientras yo, con los brazos en cruz, sentía que algo de lo que estaba haciendo aquella mujer ni era necesario ni venía a cuento. Pero, quién dice nada en ese momento, puesto que buena parte de las personas que se ocupan de este tipo de controles –y da lo mismo que sea aquí, en España, que en Alemania, que en Francia o en Bolivia– se arrogan unas funciones que no creo que tengan ni que sean necesarias.

He visto situaciones de todo tipo: un señor mayor que al quitarse el cinturón se le cayó el pantalón hasta la mitad del trasero, una señora que terminó gritando que si tenía que quedarse en cueros que lo hacía… En fin, todo muy desagradable. En Düsseldorf, por ejemplo, a poco perdemos el avión, porque mi sobrino intentaba aclarar de buenas maneras con una guardesa que el dispensador de bolsitas de plástico para los líquidos no funcionaba y le había tragado las monedas. La mujer le contestaba en un alemán subido de tono, mientras mi sobrino le pedía que le respondiera en inglés. Tuvo que intervenir un guardia, de los de verdad, para que la mujer entrara en razón; eso sí, la mujer de mi sobrino fue sometida a un chequeo indecoroso, y ella, que es magistrada, decía que no se justificaba de ningún modo la forma en la que simulaba buscar algo entre sus piernas.

Seguro que muchos de los que viajan con frecuencia en avión pueden contar muchas más cosas. Desde luego, la mayoría de las veces, después de pasar el control de equipajes, tengo una mezcla de sensaciones: por un lado, alivio de haberlo pasado; por otro lado, fastidio, porque con demasiada frecuencia, siempre hay algo por lo que pueden molestarte, y digo "molestar", porque no creo que algunos controles sean necesarios, sino que es un celo excesivo de las funciones de quienes, en esas circunstancias, se instalan en una autoridad que creo que excede su objetivo, cuando la gran mayoría de las personas, cuando viajamos y pasamos por el control de equipajes, vamos sumisos, como el ganado al que le marcan una senda de la que no puede salirse. Realmente, deberíamos estar más informados de lo que se debe o no revisar y de hasta dónde o cómo te pueden tocar, porque en ese momento la impotencia y la sensación de indefensión es total. Y situaciones parecidas he vivido en Francia, en Alemania, en España, en el Congo y en muchos lugares por los que viajo.

Con el pretexto de salvaguardar nuestra seguridad, muchas de las personas que trabajan en el control de equipajes se sienten con la autoridad de sobrepasar los límites razonables de la intimidad, y parece que no nos queda otra que callar y aguantar, aunque creo que alguien debería tomar cartas en este asunto y poner en claro qué tipo de control es necesario y cuál excede las funciones o las necesidades reales.