El lobo móvil de Sánchez

El móvil del presidente Pedro Sánchez tiene una funda de móvil de lo más simbólica. De color rojo, tiene la estampa de un lobo. Ahí es nada. Igual fue un regalo de la vicepresidenta Teresa Ribera, que lo mismo refuerza la protección del cánido con su inclusión en el LESPRE, que le monta un "pollo-reproche" en plena campaña preelectoral a otro presidente, Adrián Barbón, a costa del lobo cuando lo que tocaba era hablar de la lucha contra los incendiarios en el alto de La Curiscada (Tineo). El caso es que en plena rectificación "made in Bruselas" sobre la política comunitaria del lobo, la funda del presidente Pedro Sánchez no ha pasado desapercibida. Como tampoco lo suelen ser las sudaderas que luce el alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", que este viernes vestía una del creador de Snoopy que reza "Peace and love". Tiempo atrás se dejó ver con otra que decía: "Good sex, no stress".