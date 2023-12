La guía del tren se desvía

Los pasajeros del viaje inaugural de la Variante de Pajares, pronto hará un mes de aquello, encontraron en sus asientos varios obsequios promocionales que invitaban a conocer mejor Asturias, o así. Había unas moscovitas de la confitería ovetense Rialto, una libretina con el emblema del paraíso natural, un identificador de corcho para maletas y una guía turística de Asturias editada por "Lonely planet", prestigiosa editorial del ramo, y firmada por el periodista italiano afincado en Barcelona Giacomo Bassi. Hubo quien echó de menos más cosas hechas de verdad en Asturias. Las moscovitas, muy ricas, dijeron, pero la libretuca está hecha en China y también había guías de factura y redacción autóctonas.

De ese descontento saben ya los lectores habituales de estas gacetillas, pero es que hojeando la guía uno se puede encontrar con un plano de Gijón, muy útil si no fuera porque la estación de ferrocarril que, ironías del destino, es el punto final de la línea de alta velocidad que se inauguraba, aparece ubicada donde algún día estuvo, junto a la iglesia de San José, y no donde realmente está ahora la estación "provisional" –ojo a las comillas– de Sanz Crespo. Va para trece años que la estación de Gijón es provisional y que no está donde la guía del tren dice que está.