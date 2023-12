Un modelu nuevu de política cultural n’Asturies

Nes comparecencies de distintos espertos na Xunta Xeneral por cuenta del anteproyectu de Presupuestos Autonómicos pal añu 2024, hebo un bloque que destacó pola so contundencia y unanimidá en cuantes a les opiniones espresaes. Nél participaron persones representatives del mundu de la cultura n’Asturies (audiovisual, artes escéniques, producción cultural, música, etc.), manifestando la práctica totalidá d’elles un mesmu sentir: ye necesario reformular la política cultural y dir hacia un nuevu modelu.

Dende qu’Asturies accedió a l’autonomía a mediaos de los años 80, les acciones de los distintos gobiernos en materia cultural centráronse más na espectacularidá y la propaganda, buscando réditos inmediatos, que na creación d’un texíu propiu –operativu y estable–, que facilitara la profesionalización de los axentes intervinientes nesti ámbitu. El balance final d’estes décades quedó bien resumíu nes palabres que los espertos y espertes quixeron tresmitir a los representantes políticos na comparecencia presupuestaria, dexando sentir el so malestar por una política cultural errática, basada na improvisación y nes ocurrencies. El gran "escaparate" cultural depués de toos estos años son una serie d’edificos, dalgún dirixíu más al autobombu del gobernante de turnu qu’a otra cosa, mientres que les persones que quieren facer de la cultura’l so mou de vida foron abandonaes o dexaes a la so suerte. Nesti sen, foi una apuesta política evidente: la cultura al serviciu de les grandes empreses del lladriyu, apoyaes poles corporaciones bancaries.

Como dicimos, la política cultural desarrollada hasta agora dio más atención a la creación d’equipamientos (que nun primer momentu podía tener cierta xustificación) qu’a favorecer el surdimientu d’un texíu sociocultural propiu. Esto dio como resultáu unes acciones en materia cultural inxustes cola escena artística y creativa asturiana, escaeciéndose de la estraordinaria capacidá dinamizadora de la cultura, torgando qu’ésta seya útil a la ciudadanía como motor de crecimientu económicu. La industria cultural asturiana movióse mayormente ente la precariedá, el voluntarismu, l’amateurismu y un apoyu feble y insuficiente por parte de les instituciones y poderes políticos, siempre aquexaos d’una visión esclusivamente monetarista que considera que la so aportación limítase únicamente a la concesión d’ayudes económiques, desdexando aspectos fundamentales como la promoción, la creación de mercáu o la internacionalización.

Por ello, proponemos un cambiu nel modelu cultural que tenga en cuenta’l valor estratéxicu d’esti campu como factor de xeneración de riqueza y desarrollu. Al nuestru paecer, la cultura tien que tresformase nun activu más de la sociedá asturiana que, ente otros oxetivos, tenga como puntos referenciales la medría económica y la creación d’emplegu.

Esti cambiu nel modelu de política cultural tien qu’empezar pola recuperación de la Conseyería de Cultura, una decisión inaudita que naide del sector entendió. Pasa, fundamentalmente, pola puesta en marcha d’un órganu específicu que diseñe y execute acciones encaminaes a apoyar al texíu productivu cultural local, una Axencia Asturiana de les Industries Culturales y Creatives que xenere unes dinámiques favorecedores pa la tresformación de la cultura nuna industria innovadora, activa, autosuficiente y profesional. Amás de consiguir ameyorar los indicadores de práctiques y consumu cultural porque, como na mayoría de sectores de la economía, una demanda interna potente ye la condición necesaria pal desarrollu de la industria. Fai falta la ellaboración d’un Plan Estratéxicu d’Acción Cultural (coles aportaciones de tolos axentes interpelaos: técnicos, responsables políticos, asociaciones, empreses, artistes, creadores…) a curtiu, mediu y llargu plazu nel que s’establezan les bases, ferramientes y intervenciones pa un desarrollu cultural innovador y de calidá. Y vinculao a estes dos cuestiones, ye imprescindible aprobar una Llei de les Industries Culturales y Creatives Asturianes qu’habría de valir como paragües pal so desarrollu. Estes midíes son ineludibles si de verdá se ta por una tresformación del modelu cultural asturianu.

Nes comparecencies presupuestaries los y les intervinientes del bloque cultural dexaron bien claro que nun se trata namás de mayor dotación económica, sinón principalmente d’un cambiu de mentalidá nel Gobiernu d’Asturies que posibilite un desarrollu estable y profesional del sector, que tien demostrao sobradamente talentu, esfuerciu y voluntá d’avanzar; aprovechar esta potencialidá ye llabor de los responsables políticos y eso ye lo que piden los y les trabayadores culturales nel nuestru país.