La Constitución española, los animales y sus hábitats

Recientemente se han conmemorado los 45 años de la Constitución española de 1978. Cierto es que, siendo una norma llamada a cumplir un papel fundamental en la configuración del Estado, se ha quedado antigua en algunos de sus preceptos.

Voy a poner el foco, precisamente, en su artículo 45, y en particular en el mandato que indirectamente se deriva de él para los poderes públicos de defender a los animales. No podemos defender a ninguna criatura viviente si no protegemos el medio, el espacio y las condiciones que le permitan vivir, desarrollarse, alimentarse o florecer, y viceversa, no podemos proteger el medio ambiente si no defendemos a los seres vivos que en él habitan.

La defensa de los espacios naturales cobra aún más importancia respecto de aquellos hábitats que permiten el juego de los equilibrios ecosistémicos y la preservación de la, cada vez, más dañada biodiversidad. La pérdida de estos espacios y la defaunación son unos ecocidios que debemos denunciar, exigiendo a nuestros gobernantes su férrea defensa como conditio sine qua non, no sólo para dejar un futuro a otras generaciones, sino para que la vida en la tierra sea posible.

Tras otra oportunidad perdida, con la COP28, de hacer avances firmes, como poner fin a los combustibles fósiles para intentar frenar los efectos, ya acuciantes, de la emergencia climática, los verdaderos lujos son simples: poder respirar un aire sano, que el agua y la tierra no estén envenenadas y preservar nuestros ecosistemas y a los animales que los habitan, para todo lo cual debemos d-e-c-r-e-c-e-r.

En línea con esta reflexión y descendiendo de lo general a lo más concreto, no permitamos que se nos manipule con enemigos imaginarios. No, el enemigo del ser humano o del planeta no son los lobos ni los jabalíes, elementos esenciales para los ya degradados ecosistemas en los que vivimos. Los enemigos son otros y proceden de particulares intereses humanos. Hablemos de la contaminación que aniquila la salud de todos, de las fumigaciones con disruptores endocrinos, de los incendios que acaban con los bosques que son nuestro único salvavidas y pulmón de todos. Deberíamos estar centrados en preservar la vida de nuestros espacios naturales y de los animales, centrarnos en controlar nuestra propia población e impactos en la biodiversidad y dejar de fabricar dianas y odio para seguir por la senda de la catástrofe ambiental.

Por eso, parte de la solución a nuestro abismo medioambiental radica en respetar a los animales. La ciencia nos enseña que el lobo ibérico, verdadero patrimonio natural de nuestro país, juega un papel esencial en la sostenibilidad del frágil equilibrio ecológico, regula la población de los ungulados salvajes, como los jabalíes, y autorregula su población, como especie clave y apical que es.

El problema no son los animales. El problema seguimos siendo nosotros. Frenar el colapso requeriría cientos de cambios constitucionales en todo el planeta para poner freno a tanta necedad y ambición sin límite, para lo cual solo hace falta determinación y valentía política.