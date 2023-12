Felicitaciones

El rector de la Complutense envió su felicitación con una hoja seca para desear a profesores y demás personal un fin de otoño y nuevo año de paz, renovación y prosperidad. Una prefiere el acebo a la hoja seca pero está claro que el catedrático se apunta a la tendencia que ya inició la UE en 2021, aunque luego reculó, animando a felicitar las fiestas en general y no la Navidad, por aquello de no herir sensibilidades religiosas. A lo mejor al profesor universitario lo de fiestas le parecía demasiado frívolo y vulgar y por eso ha preferido conmemorar el solsticio de invierno, que siempre resulta algo como más culto. A esta conservadora recalcitrante le parece que cada cual tiene que celebrar lo que quiera, pero como no tiene ningún complejo con las tradiciones, prefiere la fiesta cristiana que conmemora un nacimiento gozoso a las fiestas paganas que festejan la muerte de deidades asociadas al sol.

Los años pasan y estas fechas que se nutren del recuerdo feliz de los que ya no están pero siguen acompañándonos y la presencia luminosa de quienes llenan nuestra vida de amor, risas y calorcito interior no deberían ser momento de polémicas sino de encuentro, pero hay gente que nunca descansa y a la que molesta como una calentura cualquier mención a lo que realmente y desde hace siglos se celebra hoy. Pues estas fiestas por debajo del consumismo exagerado que a veces adultera su significado, tienen sentido profundo en sus apelaciones constantes a la paz porque conmemoran el nacimiento de un niño en un pesebre. Un niño que luego creció y que entre otras muchísimas palabras eternas deslizó consejos como este: "no juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis perdonados". O este otro "Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite la capa, no le niegues también la túnica".

En estos tiempos de autoayuda y mindfulness tal vez la respuesta esté en ese pequeño evangelio arrinconado en un rincón, resto de aquellas clases lejanas de Religión que algunos tuvimos la suerte de recibir.