A Cercas se le rompió el amor

Lo mejor de no confiar en absolutamente ningún político, jamás y por sistema, es que nunca han podido engañarme. Esperar honradez de un político es como esperar amor de una puta: uno y otra son profesionales de lo suyo, se limitan a llevar a cabo su trabajo y a cobrar por ello, sin sentimientos. Que la profesional del sexo le llame a uno "cariño", no significa que le ame, igual que cuando un político en campaña electoral asegura que va a procurar por los ciudadanos, no significa que estos le importen. El putero y el votante saben –o deberían saber– que es ficción, que caerán en el olvido en cuanto hayan depositado su voto en la urna o el fajo de billetes en la mesilla de noche.

Como ni voto ni soy usuario del sexo de pago, me sorprenden quienes se enamoran de un partido o de una prostituta y se indignan al descubrir que no son correspondidos. Javier Cercas se siente traicionado por el PSOE, y así lo ha escrito en un polémico artículo, lo cual significa que Cercas, además de muy buen escritor y muy buen tipo, es también muy iluso, eso es como lamentar que la mulata que uno sedujo en un club de carretera, a los pocos minutos se fuera a la cama con otro. Por supuesto que los catalanes no lacistas le importan un bledo al PSOE, menuda sorpresa, eso se lo podía haber contado yo hace tiempo a Cercas y se habría ahorrado el disgusto. Como las profesionales del sexo, un partido se debe al mejor postor, si alguien le ofrece más que nosotros y se lo lleva a la cama delante de nuestras narices, hay que aceptarlo, las cosas funcionan así. Si la culpa es de alguien, es nuestra por tomar en serio sus promesas. A Cercas se le podrá echar en cara, como mucho, amar a quien no debía. Pero quienes se lanzan ahora a su cuello, lo hacen por lo contrario, porque ha osado decir en voz alta lo que piensan muchos otros que votaron al PSOE y callan. Aquí lo que se lleva es aguantar el maltrato y las humillaciones si te las infligen los tuyos, eso es algo muy español, en países europeos democráticamente más formados, los ciudadanos cambian el sentido del voto sin problemas ni remordimientos. Cercas ha sido más europeo, lo cual significa más valiente, y eso los cobardes no se lo van a perdonar, porque deja al aire sus vergüenzas. Lo bueno es que votantes del PSOE y votantes lacistas se ven ahora hermanados en la pena, a aquellos les prometieron que no habría amnistía y a estos que habría una "republiqueta". Unos y otros han aprendido a las malas que, como escribió Dante, cuando uno llega a la puerta del infierno, de un colegio electoral o de un prostíbulo, debe abandonar toda esperanza.