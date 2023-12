Una crónica de tiempos destemplados

Javier Junceda Moreno es descendiente de un ovetense honorable, el doctor Manuel Junceda Avello –1924/2016–, y de la puertoriqueña Maribel Moreno Méndez-Navia. Es decir, Junceda el jurista, empresario, académico, escritor y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA entre otros medios, representa lo más directo del hispanista comprometido. Corre por sus venas Puerto Rico y España. ¡Nada más y nada menos!

Cristóbal Colon llego a Puerto Rico en 1493 y bautizo a la isla como San Juan Bautista. Al pasar los años se intercambiaron los nombres y en actualidad, la capital es San Juan. Después de tantos años trascurridos no se puede –ni se debe– entender Puerto Rico sin España y España sin Puerto Rico. Para ratificarlo quien mejor que la colonia de empresarios "astur portoriqueños" en esa honorable isla del Caribe, que tan íntima y fraternalmente se encuentra unida a nuestra tierra. Sirva como ejemplo la Casa de España fundada en 1914 por la comunidad española, y que se encuentra ubicada en el barrio viejo de San Juan, gestionada brillantemente desde hace muchos años por José Santiago, presidente de la compañía José Santiago Inc, fundada en 1902 por su abuelo José Santiago Fernández –nacido en Luarca– por lo tanto descendiente de asturianos y muy vinculado igualmente a Pola de Allende, o el financiero Ángel Franco Abarca. natural de Fiós-Parres.

Javier Junceda es ejerciente en todos aquellos momentos y circunstancias que requieran su impronta jurídica o literaria en asuntos diversos y por supuesto en relación con los asuntos de las Américas. Es profesor honorario de diversas Universidades, de lo que se llamo La Nueva España, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y fue cónsul honorario de Perú. Conoce y reconoce bien todo lo que nos une con hispanoamérica: lengua, religión y costumbres y como buen hispanista y haciendo honor a su vinculo materno trabaja en mantener el rico y inmenso legado que nuestros antepasados han dejado.

Ahora nos presenta una nueva edición donde recopila un nutrido número de artículos, que titula "Tres Años de España. Crónica de tiempos destemplados", con una portada ilustrada por el oftalmólogo Juan Junceda, que Javier suma a su brillante baúl de publicaciones y lo hace con la misma ilusión y ánimo conocedor y bien informado de los asuntos de esta "obra de teatro" que vivimos tanto en la política como en las globales circunstancias que nos toca vivir y que hay que coser hilando fino… Y como no es actor secundario se propone y se pone en primera línea, y con tacto y prudencia se sube al escenario y actúa deslizando siempre que ha lugar: el mérito y el esfuerzo son valores universales, el libre mercado existe y que hay normas establecidas que se deben de respetar como el estado de derecho y el respeto a las instituciones.

No se queda en el ámbito regional. Sube el puerto de Pajares y se presenta en la Villa y Corte y continua hasta Bruselas –templo de la burocracia y los burócratas– y para no dejar rincón sin auscultar salta el charco como buen hispanista y participa intensamente en toda clase de debates donde haya sido reclamado. Algunos aplican la máxima de sí no sabes dónde ir, quédate dónde estás. Lo que pasa es que pensar que por estar quieto te va a ir mejor es un craso error y hoy más que nunca. Hay ya un hartazgo que se siente, se respira y se sospecha que una clase de hacer política en particular no garantiza la seguridad, ni la necesaria estabilidad. Junceda el jurista hace tiempo que se encuentra en ruta y casi nunca está quieto porque sospecha que para que algunos reafirmen su mediocridad e ineficiencia tiene que haber otros que nieguen su capacidad y su compromiso y entiende que nunca fue un buen negocio en ninguna sociedad no defender la crítica ni la razón.

Un profesional debe de aspirar a vivir de trabajar en aquellas cosas que le resultan gratas. Yo observo que Javier Junceda – que es versátil, constante y como buen asturiano socarrón– se encuentra a gusto con lo que hace y dice aplicando el sentido común como principal partitura.¡El contacto con la realidad es lo que te permite acercarte a la realidad!

Vivimos tiempos convulsos donde ya se refleja el rostro arrugado de tanto vendaval y nada de lo que nos cuentan desde las tribunas responde a la verdadera realidad ¡más bien todo lo contrario¡ empeñados en llevarnos al pie de los caballos colocándonos su "moral" oficial. ¡Estamos "saturados" de ver en esta "nueva política" actual "originalidades"! Defendamos el sentido común para que los nuevos e indolentes trovadores desafinados no lo mezclen con la estupidez. ¡Ése es su negocio!