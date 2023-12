Inocentada siniestra en Pamplona

Tengo entendido que el libro de Pedro Sánchez que escribió Irene Lozano no es de los más vendidos entre los títulos de no ficción, una categoría que desacredita a un nombre aupado por el engaño. Tampoco la práctica, parece ser, lo ayuda a consolidarse entre los autores de mayor éxito. Ya son dos los libros con su firma desde que está al frente de la Moncloa, cuando sus predecesores solo publicaron memorias después de haber concluido los mandatos. A Sánchez le cuesta poco prodigarse confesándose, pero eso no significa que tenga aceptación por parte de los lectores, que prefieren no recrearse en la experiencia del político que ya padecen. Rajoy, por así decirlo una de sus víctimas, vende más libros sin proponérselo.

"Tierra firme" ha llegado antes de tiempo a las librerías para poder incluir el deslizamiento de hoy mismo en Pamplona coincidiendo con el Día de los Santos Inocentes y como si se tratara de una broma macabra. La moción de censura entre el PSOE y Bildu para echar a la alcaldesa de UPN tendrá que esperar a otro título del autor monclovita. Aunque para ser rigurosos habría que contextualizarla convenientemente: ETA cometió 27 asesinatos, ocho aún sin resolver, en la ciudad que toman sus herederos de la izquierda abertzale gracias a la complicidad sanchista y como pago por la investidura. No es precisamente un cuento de Navidad, soy consciente, pero es lógico recordarlo porque así ha sucedido. Cuento es cuando se pretende hacer creer que todos estos acuerdos infames son para rebajar las tensiones en la sociedad, en el caso de la amnistía a los independentistas catalanes. O para reintegrar en la política a los que secundaron o jamás condenaron los asesinatos de la banda terrorista. Como si normalizarlos administrativamente fuera un bien necesario en sí mismo. Años matando y sembrando el terror para que se les ponga una alfombra roja en las instituciones. Esa sería una lectura más correcta de este siniestro disparate.