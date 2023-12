Los "erasmus" vuelven a casa por Navidad

Al inicio de la espléndida y divertida novela de David Lodge "El mundo es un pañuelo" se establece una curiosa analogía entre las peregrinaciones medievales y los viajes académicos a congresos y reuniones internacionales. En ambos casos se señala que lo importante a fin de cuentas es, como en "La Odisea", el viaje, más que el destino. El objetivo –la mejora espiritual en un caso, el crecimiento intelectual en otro– se obtiene con rigor y puntualidad: quienes van regresan siempre más sabios o más santos. Claro que, mientras tanto, han ocurrido tantas cosas, conocido tantas gentes, experimentado tal cantidad de nuevas sensaciones, que al final lo de menos era eso por lo cual se salió de casa. Hay disputas intelectuales junto a otras más prosaicas o directamente mezquinas; hay líos de departamentos y líos sentimentales y sexuales; y fundamentalmente hay conocimiento del mundo con sus blancos, negros y todos los polícromos matices de grises. Y en eso reside, precisamente, el interés de la cosa.

En España, unos 40.000 estudiantes universitarios se marchan cada año a realizar estudios al extranjero a través del programa "Erasmus". Sobre todo, a Italia; aunque también a Alemania y Francia. En menor medida van también a Polonia, Países Bajos y diversos destinos europeos.

Se trata de que conozcan otras formas de enseñanza, otras universidades, distintas maneras de acercarse a las ciencias o disciplinas que constituirán su bagaje para ejercer una profesión en el futuro.

Sin menoscabo de esto, que no se duda, la realidad es que lo de marcharse de "Erasmus" tiene otras connotaciones. Todas estupendas y saludables, por supuesto. Pero que los abnegados progenitores conocemos de sobra y que ellos creen ingenuamente que nos son ajenas. Nada más lejos de la realidad.

Esos niños que tanto cuidamos, que alimentamos, bañamos, vestimos, educamos con mimo. Esos bebés preciosos vestidos de azul claro que nos miraban desde su chupete, que luego aprendieron a decir ternuras del tipo "te quiero, mamá", esas criaturas adorables, no nos engañemos, han desaparecido. Estoy firmemente convencida de que un buen día, sin percatarnos, casi a traición, fueron engullidos por unos adolescentes extraños que ocuparon su lugar sin pedir permiso. Y ahí los tenemos. Y ahora se van solos de viaje (¡si no saben!) y nos abandonan para vivir todas las posibles situaciones peligrosísimas que aguardan en el exterior. Sin nosotros, sin nosotras, que querríamos estar allí. A lo mejor, hasta sin ellos.

Las madres que sufrimos amargamente cuando nuestros niños nos abandonan con la mirada puesta en lo desconocido, lloramos por nosotras. Por no ser ellos y poder marcharnos a esa vida, sin duda llena de nuevos retos y responsabilidades; pero, no nos engañemos, plagada de experiencias y situaciones divertidas, raras, diferentes, nuevas… en países desconocidos, con gentes que nos caerán genial en principio; porque aún no las conocemos, y como decía Almudena Grandes: "los niños son del último que llega". Y todo pagado, por supuesto, por sus progenitores que quedamos aquí. Porque, no nos engañemos, hay una brecha que impide a gran parte de la población acceder a estos intercambios; pues las ayudas no cubren ni con mucho la participación. Pero, esto daría para otro tema.

Centrándonos pues en las familias, que son de lo más variado, en los progenitores, padres, madres, abuelos, allegados, tíos, hermanos, parejas de padres o madres. Qué feas las palabras padrastro o madrastra, por cierto, dice mi hijo (el ser que se comió a mi bebé), que considera que debe haber otra para definir a la persona amable y de infinita paciencia que sin ser su padre lo aguanta y atiende. Ahora que en la RAE admiten cosas como perreo, podrían buscar algo que sonara mejor. Sigo, tras esta digresión, refiriéndome a los seres adultos que hemos quedado aquí defendiendo el fuerte. Somos los que acudiremos al aeropuerto a recoger a nuestros hijos, les prepararemos esas comidas que ellos seguro añoran; porque de todos es sabido que no se han alimentado en estos meses. Y por supuesto, escucharemos con cara de creérnoslo, todos sus logros académicos e intelectuales en esos extraños lugares, que lo son porque no estamos nosotros. Y no haremos preguntas; por si nos las responden. O sí.

En definitiva, vuelven a casa por Navidad (esperamos), como el turrón. Pero mucho más sabios; lo de más santos vamos a dejarlo.