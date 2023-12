Nombre, Dos Mil; apellido, Veinticuatro

Hola, os habla alguien que todavía no ha nacido, pero que está a punto de hacerlo. Me llamo Dos Mil Veinticuatro. Llevo meses preparándome a fondo. Llegaré muy puntual, justo al pasar las doce de la noche del 31 de diciembre. Muchas y muchos surgiremos en la Tierra en ese instante. Cumplo con el encargo de dirigirme a vosotros en nombre de todos los que vienen. No sabemos nada de nada del mundo al que vamos. Somos unos ignorantes totales. Venimos, eso sí, equipados con tres indispensables conductas de supervivencia que se activarán nada más que salgamos del cobijo materno.

La primera es una conducta que nos impulsa a unirnos a las personas que nos quieren. Nuestra imperativa necesidad de sentirnos queridos es tan importante o más que la de alimentarnos. Y esa necesidad siempre permanecerá dentro de nosotros, aunque lleguemos a cumplir cien años. Ser queridos significa ser aceptados, reconocidos y valorados. La segunda conducta nos incita a desear conocer ese extraño lugar al que nos encaminamos. Ya estamos aprendiendo "aquí dentro" y no dejaremos de aprender "ahí afuera". Debéis permitir que sigamos explorando, y aceptar que lo hagamos a nuestro ritmo, a nuestra manera. Os rogamos que no nos aceleréis. Nadie puede estirar una flor para que crezca. La tercera conducta nos impulsa a imaginar. Los cuentos propiciarán el desarrollo de nuestra imaginación. Por eso, contadnos cuentos, por favor. Recordad que imaginar nos ayudará a idear, a crear, a pensar. Y si no nos gusta el mundo que nos habéis legado, permitidnos inventar otro mejor. Escuchadnos, por favor, pues nacemos muy dependientes de vosotros, de vuestra atención, de vuestros cuidados, de vuestra comprensión, de vuestro cariño y de vuestra ayuda. Sabemos que otros bebés ya han hablado con un tal Paco Abril. Él ha recogido en un libro titulado "Reflexiones de bebés anónimos" lo que pensaban y sentían mis colegas sobre el mundo al que llegaron. Ellos ya tienen algo de experiencia. Nosotros, si nos lo permitís, también llegaremos a tener experiencia, esa preciosa palabra que significa probar, ensayar, intentar, arriesgar.