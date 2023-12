Cincuenta años de Oncología Médica

Se cumplen 50 años desde que terminaron su formación los primeros especialistas en Oncología Médica en Estados Unidos (EE UU), y de los inicios de las primeras unidades de quimioterapia en España y en Asturias. El propósito de este artículo es recordar, de forma muy resumida, cómo fueron los comienzos de esta especialidad en Oviedo.

En el año 1953 por iniciativa de D. José Biosca Torres, empresario influyente, se creó la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Esta institución actuó como agencia de importación de las llamadas "bombas" de cobalto 60 para instalar unidades de Radioterapia en diferentes ciudades de España. La puesta en marcha de estas unidades se llevó a cabo, en general, fuera de los hospitales generales, creando así los llamados Centros de Oncología.

En 1967 gracias a un convenio entre la Diputación Provincial, la AECC y la Caja de Ahorros, se instaló uno de estos centros en el Hospital General de Asturias (HGA). La Diputación aportó los locales necesarios, la AECC la "bomba" de cobalto, y la Obra Social de la Caja de Ahorros (ahora, Unicaja Banco) la financiación del personal cualificado

Al inicio de los 70, el único tratamiento útil en los enfermos con cáncer diseminado era, como hoy en día, la quimioterapia (terapia química –con medicamentos– del cáncer). La diferencia radica en que, en aquellos años, el número de fármacos antitumorales se contaban con los dedos de la manos, y las dos únicas neoplasia malignas que se curaban eran la Enfermedad de Hodgkin y el coriocarcinoma gestacional. La administración de estos fármacos, al no existir una especialidad dedicada específicamente a la quimioterapia, se llevaba a cabo en los servicios de Medicina Interna, Hematología y Radioterapia.

En el mes de mayo 1973, siendo R3 de Medicina Interna en el HGA, asistí a una conferencia que impartió Antonio Brugarolas Masllorens titulada "Inmunoterapia especifica del cáncer de pulmón". El Dr. Brugarolas finalizó la carrera de medicina en la Universidad de Barcelona en 1968, a continuación completó un año de residencia en el servicio de Anatomía Patológica del Hospital New Medical College en Nueva York. Y al año siguiente fue admitido en el Centro Oncológico Roswel Park Memorial Institute, en el que completó su formación oncológica en 1973.

Tras finalizar su estancia en EE UU, Brugarolas visitó varios centros de Europa y especialmente de España con el propósito de poner en marcha un servicio específico para el tratamiento e investigación del cáncer. Entre los hospitales seleccionados para desarrollar su proyecto se encontraba el HGA, en el que encontró una gran acogida en el servicio de Radioterapia, ubicado en el Centro Oncológico del HGA antes mencionado (ver libro recién editado por el Dr. Reinerio, "Historia de la radioterapia asturiana en la segunda mitad del siglo XX").

El Ministerio de Trabajo tenia en aquellos años –por decirlo en pocas palabras– el poder, el dinero y los enfermos. Y sin embargo el HGA, que dependía de la Diputación, tenía menos poder, menos dinero y menos enfermos. En esta situación político-administrativa el gerente de entonces, Dr. Sanchís Moll, contrató al Dr. Brugarolas para reforzar su posición en las negociaciones con la Seguridad Social, ya que los servicios de Oncología y Cirugía Cardiotorácica, eran únicos en la provincia. El contrato se llevó a cabo en julio de 1973, y el nombre de la nueva sección fue Quimioterapia e Inmunoterapia.

Tras finalizar mi formación en Medicina Interna fui contratado como "felow" (situación intermedia entre residente y adjunto) en enero de 1974. Aproveché esta oportunidad para rotar por la recién creada sección de Quimioterapia. Pronto descubrí un campo nuevo: un método para el desarrollo de los nuevos fármacos antitumorales a través de ensayos clínicos (las fases I, II y III) que Brugarolas introdujo tras su estancia en EE UU. Posiblemente esta metodología de investigación clínica, reglada y sistemática, se puso en marcha, por primera vez, en Oviedo. En diciembre de 1974 al necesitar el Dr. Brugarolas un colaborador, el Consejo de Administración del HGA me ofreció un contrato de adjunto para incorporarme a la sección de Quimioterapia e Inmunoterapia.

En 1962 se crea la Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer (EORTC), y se establece en Bruselas el centro de la organización. En 1974 Brugarolas asiste a uno de los simposium celebrados en esta ciudad y coincide con Stephen K. Carter, director del "National Cancer Institute" de EE UU. La EORTC estaba en sus inicios, y, por lo tanto, con interés en incorporar nuevos investigadores al grupo. Viendo S.K. Carter esta necesidad, recomendó a los oncólogos presentes contar con del Dr. Brugarolas, a quien conocía por haber participado previamente en uno de los grupos de investigación americanos bajo el auspicio del NCI que él dirigía.

Esta investigación clínica creó en Europa una nueva profesión: "data manager", actualmente reconocida en España como coordinador/-a de ensayos clínicos. En nuestro caso, la investigación clínica se llevó a cabo durante los años 70 y 80 por un esfuerzo personal. En los 90, ante la necesidad de tener personal cualificado para la coordinación de ensayos clínicos, tuvimos que crear una Fundación para el Desarrollo de la Oncología (Fundeso). Para mejor entender su misión desde la perspectiva actual, podríamos decir, de forma muy resumida, que Fundeso fue el primer antecedente de la Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria de Asturias (FINBA), sobre todo porque las primeras coordinadoras del FINBA procedían de Fundeso, y accedieron a esta nueva fundación a través de un concurso público.

La gran actividad asistencial en el tratamiento del cáncer creó en los médicos de dentro y de fuera del hospital reacciones diversas. Para algunos fue un alivio comprobar que había un equipo médico que "recogía" los enfermos desahuciados ante los que no se sabía ni qué decir, ni qué hacer. Otros, nos consideraban unos ilusos por intentar tratar a enfermos con cáncer..., me comentaba una colega que por aquellos años hacia prácticas en el HGA. También algún servicio, cada vez menos, no nos consultaba porque nos veían como una competencia para el desarrollo de su especialidad.

En 1974 terminaron su formación los primeros especialistas en quimioterapia, con el título de Oncología Médica, en EE UU. En 1975, ante el empuje de la sección de Quimioterapia, el Órgano de Gestión del HGA la elevó a la categoría de servicio, conservando el mismo nombre de Quimioterapia e Inmunoterapia. Fue el primero que se creó en España, dentro del contexto de los hospitales generales y públicos. En 1976 convocamos plazas según el programa MIR del HGA. Los primeros residentes que se formaron fueron: JM Buesa Pérez, JM Gracia Marco, LM Antón Aparicio y M. Valle Pereda, quienes contribuyeron con su trabajo y gran dedicación al desarrollo del equipo y pusieron las primeras piedras en el desarrollo de la Oncología Médica en San Sebastián, Gijón, La Coruña y en el Centro Médico respectivamente.

En 1978 se reconoció la Quimioterapia como especialidad en España, con el nombre oficial de Oncología y tres años mas tarde con el definitivo de Oncología Médica, para diferenciarlo de la otra especialidad oncológica: Oncología Radioterápica. España se convierte en 1978 en el primer país de Europa en reconocer la Oncología Médica como especialidad. En 1979 se acreditan por primera vez los hospitales para la formación de especialistas en Oncología Médica. Solamente cinco reunieron las condiciones suficientes para su acreditación: La Clínica de la Concepción, el Hospital General de Asturias, el Hospital La Paz, el Hospital La Fe y el Instituto Nacional del Cáncer en Madrid.

Los primeros residentes formados en nuestro equipo dentro del programa MIR nacional, desde 1979, fueron los doctores Enrique Estrada, Óscar Fernández Hidalgo, Roberto Fernández, Federico González y Emilio Esteban, quien es el actual jefe del Servicio de Oncología Médica del HUCA (2011-2024+).

En enero de 1981 el Dr. Brugarolas es contratado para desarrollar el Departamento de Oncología en la Clínica Universitaria de Navarra. Ese mismo año conseguí por concurso oposición, a nivel nacional, la plaza de Jefe del Servicio que había quedado vacante (1981-2011).

Se había iniciado la década con la posibilidad de curar con quimioterapia dos tipos de neoplasias malignas. Al final de la década, tras el descubrimiento de tres nuevos fármacos antitumorales eficaces (cisplatino, epi-rubicina y tamoxifeno), se aumenta en 6 el número de tumores curables con quimioterapia: los linfomas no Hodgkin, los tumores germinales de ovario y del testículo, el cáncer de ovario, el cáncer de mama y el osteosarcoma, estos tres últimos cuando se asocian a una cirugía correcta.

Es llamativo que el primer nombre de la sección de Quimioterapia incluyese el término Inmunoterapia, que en 1973 Brugarolas ya trabajaba en la inmunoterapia especifica del cáncer de pulmón y, posteriormente, con células LAK y otras terapias precursoras del tratamiento más prometedor en la actualidad en quimioterapia ( terapia médica del cáncer): inmunoterapia CART y otros modos depurados de inmunoterapia especifica rediseñando los linfocitos T contra el propio cáncer.