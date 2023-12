Las ventajas que Asturias debe aprovechar

Transcurridos ya más de cinco meses de la nueva legislatura, el nuevo Gobierno formado por el presidente Adrián Barbón ha sacado adelante los Presupuestos para el ejercicio 2024 y nos ha invitado a agentes sociales y económicos a un nuevo proceso de Concertación Social, que se inició el pasado día 16 de diciembre.

La apertura de la Variante de Pajares, el arranque efectivo de la agencia Sekuens, la hoja de ruta marcada para el despliegue de los fondos europeos y los procesos de descarbonización y transformación industrial de la región dibujan un nuevo y, tal vez, prometedor horizonte para Asturias.

Creo que es necesario realizar una reflexión alejada del cortoplacismo, enfocada en el medio/largo plazo, pausada y desprovista de la pasión que el fragor político a veces impone sobre los verdaderos retos que tenemos por delante y la necesaria transformación que necesita nuestra región.

Sin perjuicio de las cuestiones de ámbito más doméstico ya citadas, estamos en un momento de cambios profundos en el orden económico, social y geopolítico mundial. Cambios exógenos y no controlables, que van a afectar a nuestra región de manera especial. De cómo los abordemos y nos adaptemos a ellos dependerá nuestro futuro. Por eso es muy importante acertar en la estrategia que elijamos para colocar Asturias en el futuro. Es básico analizar fortalezas y debilidades actuales y estar alerta ante las amenazas y oportunidades existentes.

Asturias tiene grandes ventajas competitivas, entre las que me permito destacar dos: un entorno natural único y una gran tradición industrial. Empezando por esta última, la industria asturiana da empleo directo a casi 50.000 personas: lo que representa cerca del 12,5% del total regional; pero aportando casi el 19% de las remuneraciones totales de asalariados. Es decir, es un claro generador de renta alta y, normalmente, estable. Además, Asturias es una de las seis comunidades autónomas en las que la industria aporta ya y desde hace tiempo más del 20% del PIB total, objetivo fijado por la UE para el año 2030, y nuestro diferencial respecto a España es de casi cinco puntos positivos.

Esta es una gran riqueza que en ningún modo podemos perder sino, todo lo contrario, aprovechar e impulsar. La industria genera empleo de calidad, nos permite innovar, exportar, ser competitivos; y nos da autonomía funcional, algo especialmente valorado desde la última pandemia. Es, además, un sector tractor de otros, como el comercio, la hostelería o la construcción, a los que les irá mejor si hay más y mejor industria. No hay duda, por tanto, de que en ella debemos poner el foco.

Es cierto que a nuestra industria se le presentan oportunidades, pero es imprescindible generar el entorno adecuado para aprovecharlas. Necesitamos para ella un marco normativo estable y facilitador, que sea respetuoso y protector con el medio ambiente, pero sin añadir dificultades que no tengan nuestros vecinos. Es obligada la seguridad en el abastecimiento de energía, que además sea competitiva en precio; un impulso a la transformación energética apoyándonos en los fondos europeos; una mano de obra formada para las necesidades de la industria actual y futura; y darle impulso a la innovación y digitalización. Tenemos empresas con muchas ganas y capaces de hacerlo, pero necesitamos la colaboración decidida de la Administración para ayudarlas a conseguirlo.

Insisto, no podemos perder nuestro peso industrial, todos los países desarrollados luchan por proteger su industria y esto ha de convertirse en una prioridad para Asturias.

Otro sector con potencial de desarrollo en la región es el agroalimentario. En el ámbito tanto de transformación, con empresas líderes y referentes en el país, como en el de producción básica. Desde hace muchas generaciones no se había cuestionado en nuestro mundo la posibilidad de que algunos alimentos comenzasen a escasear o a dispararse de precio por limitaciones de oferta; y eso ya está ocurriendo. Por otra parte, los productos asturianos atesoran un plus natural de calidad e imagen verde sin que sea necesario promocionar específicamente estos aspectos. Esta nueva realidad alimentaria es una oportunidad que debemos potenciar, al tiempo que impulsamos el campo asturiano. Tiene además algunas derivadas territoriales que no debemos obviar. La primera, generar actividad económica y, por tanto, atraer población a partes del territorio que la están perdiendo. Y la segunda, la de evitar deterioros ambientales o paisajísticos, muy difíciles de sostener si no es a través del aprovechamiento activo de los recursos que nuestra privilegiada naturaleza nos brinda.

Y que, por cierto, supone un recurso de primer orden para otro de los sectores que deberían ser objeto de atención específica y especial: el turístico. Que debe adaptarse a la nueva realidad que el cambio climático y la mejora de la accesibilidad comportan, ganando peso específico y, sobre todo, apostando por la generación de valor durante todo el año, sin la fortísima estacionalización que hasta ahora lo ha caracterizado. Hay otros sectores que también tienen en Asturias grandes opciones y potencial de desarrollo de cara al futuro, como la construcción, el sector TIC y el de transporte y logística, sobre los que sería deseable actuar estratégicamente. Y en todos ellos deberíamos pensar cuando aterricemos en la región una oportunidad que debemos aprovechar al máximo: los Fondos Europeos. Que están llegando a la región, cierto, pero no con el foco deseado, ya que éste debería estar centrado fundamentalmente en el tejido empresarial, ni con la velocidad requerida.

La gran debilidad de Asturias es nuestra demografía y, como consecuencia, la baja tasa de actividad y empleo que tenemos. Solo conseguiremos cambiar esta realidad de una forma: generando más crecimiento económico a través de más actividad empresarial. Necesitamos que haya más y mejores empresas, no hay otro camino.

Acaban de aprobarse los Presupuestos regionales. Que ponen un foco especial, como viene siendo habitual en Asturias, en la protección social y, específicamente, en la atención de nuestros mayores. Nadie discute que es necesario hacerlo. Pero si planteamos que no puede ser a costa de hipotecar el futuro de nuestra juventud. Y eso requiere aplicar políticas valientes y decididas: ajustar gasto corriente para conseguir una Administración más austera; mejorar los procedimientos y reducir la burocracia para que también sea más eficiente; una gestión pública más implicada con la facilidad hacia la generación de actividad económica; que disponga de capacidad inversora garantizada en activos de futuro como pueden ser las infraestructuras, la formación, la innovación e investigación o la promoción económica; y también impulsora de una fiscalidad justa, que no nos perjudique cuando nos comparamos con otras comunidades autónomas..

FADE acude a la Concertación Social con el compromiso de siempre, pero proyectándolo hacia la Asturias del futuro. Y lo hacemos con una visión de progreso, de sostenibilidad, de modernización; de ambición por conseguir un territorio competitivo en el que vivir y trabajar. No hay una receta única, pero aquellos países y regiones que han entendido que su devenir depende sólo de ellos, de cómo se organicen y aprovechen sus recursos y, sobre todo, de trabajar de forma conjunta y coordinada para alcanzar los objetivos fijados son los que nos enseñan la senda del desarrollo y el bienestar. Confiemos en que esta transformación también se produzca en Asturias, porque estoy convencida de que recursos y capacidades tenemos para conseguirlo.