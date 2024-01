Morir en la tierra prometida: morir en Gaza

"Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres…" (Juan 8:32)

Hace muchos años una madre del Occidente de Europa, de España, de un Oviedo destruido, que aun atravesaba la dura postguerra de la devastadora Guerra Civil, engendró dos gemelos que dio a luz en una noche de los años 50. Fueron años malditos del franquismo, pero esos gemelos fueron prosperando a pesar de la adversidad y la precariedad social. Sus padres sufrieron para que sus dos gemelos alcanzaran la adolescencia. Muchas mujeres han vivido semejantes momentos, aquí mismo, o en otros países a los que la violencia de la guerra invadió sus vidas como un vendaval por igual.

Pero uno de estos gemelos es el que escribe estas destrozadas palabras en estos momentos. No es comparable un sufrimiento con otro. No lo pretendo. Pero el conmovedor e insufrible desgarro de esta madre besando entre lágrimas las frías manos de sus dos hijos gemelos ha penetrado fríamente en mi cuerpo, despertando en mí una dormida ternura por aquel calor que mi madre nos daba cuando abrazaba nuestros pequeños cuerpos, el de mi hermano y el mío. Yo reconozco en esa madre a la mía y me provoca un temblor infinito hasta hacerme brotar las lágrimas. Estoy helado y el hielo quema como las bombas incendiarias que cayeron sobre aquel Oviedo y de las que mi madre se salvó en un húmedo sótano de una bombardeada vivienda en la que se habían refugiado. Una bomba similar casi un siglo después ha enviado una tormenta de fuego sobre estos dos gemelos y los niños que los acompañaban en su juego.

Toda guerra es una terrible película irreal, estés hundido en el barro de cualquiera de las trincheras enfrentadas. La muerte destroza con horrorosa precisión y mortífera sequedad al ser humano que gira en ese torbellino de fuego, en esa orgía de muerte y masacre entrelazada con sus humeantes hogares reducidos a escombros. Pero aquí en la bíblica Gaza, en esa fértil tierra destruida una y mil veces durante siglos, las lágrimas derramadas por esta mujer sobre sus hijos son realmente el ignominioso símbolo de la derrota de la inteligencia, de la convivencia, de la piedad. Pero sobre todo es una trágica derrota de la Humanidad.