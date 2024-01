¿Y qué piensa el Jefe del Estado?

Según parece, nadie puede hacer nada para acabar con la pesadilla que estamos viviendo. Mentir al electorado se llama ahora cambiar de opinión y la Constitución no tiene ningún resorte para impedir que un presidente de Gobierno engañe a sus electores. El presidente del Gobierno anda corriendo por Europa detrás de un fugitivo de la justicia para comprarle al precio que sea las llaves del Reino y nadie puede detener el bochornoso espectáculo. Cuando el Presidente pague lo que debe llegará el momento del Tribunal Constitucional, donde el Presidente ganará por seis a cuatro (parece que uno de los "juristas de reconocido prestigio" se abstendrá).

Las viejas glorias del PSOE están escandalizadas, militantes del partido rompen sus carnets o dimiten de sus cargos, otros firman manifiestos o hacen declaraciones contra la política de su secretario general, pero ninguno aporta soluciones. Evidentemente, la tienen en sus manos pero han demonizado el término "transfuguismo", confundiendo el cambio de bancada, justamente reprobable por respecto a los electores, con el voto en conciencia, convirtiendo en gravísimo pecado votar en contra de lo ordenado por el líder aún cuando esto contradiga el programa electoral.

En la propia Constitución está el origen del problema al vulnerar ésta el esencial principio democrático de la separación de poderes, cuando dispone que los Poderes legislativo y Ejecutivo controlen al Tribunal Constitucional y que el Ejecutivo controle la Jefatura del Estado, a lo que cabe añadir el gravísimo error de entregar a las Comunidades autónomas el control de la enseñanza. Es lamentable que la Constitución confíe al Jefe del Estado la función de "arbitrar y moderar" y el Gobierno busque un moderador allende los mares especialista en drogas y guerrillas. La escuálida figura de Jefe del Estado que recoge nuestra Constitución es la que han aceptado las familias reales europeas para mantener su status, pero a mí me parece una triste marioneta al servicio del que maneje los hilos. El Rey es el Jefe del Estado, pero no es jefe de nada, pues no puede ejercer ninguna de las competencias que le encomienda la Constitución sin el refrendo del presidente del Gobierno o de uno de sus ministros. Y sobre esos ministros recae la responsabilidad que pueda derivarse de los actos del Rey: de ahí que se le conceda al Rey la anacrónica condición de "inviolable". Oí en una ocasión un comentario de un concejal de Mieres por un partido de derechas, supongo que sería entonces Alianza Popular que, seguidamente, y sin ánimo de ofender a Su Majestad, les traslado: en su soledad, bromeaba el concejal de AP que el PSOE y el PC lo tenían en el Ayuntamiento "para enseñar a las visitas".

Entre otras competencias, al Rey se le asigna expresamente en la Constitución el derecho de gracia, tan oportuno en la cuestión planteada –la prerrogativa real de gracia, se dice en otro capítulo– competencia que no se encuentra al enumerar las del Estado, donde solamente se alude escuetamente a la "administración de justicia". Parece, pues, una competencia personalísima que, sin embargo, el Rey no podrá ejercer libremente porque todos sus actos deberán ser refrendados por el Gobierno. La amnistía se aprobará en el Congreso porque los militantes del PSOE se taparán la nariz, aunque no descarto que algún diputado honesto siga el ejemplo de sus colegas de Pamplona, y se volverá a aprobar otra vez después de darse la preceptiva e inútil vuelta por el Senado. Llegará entonces la hora del Rey, quien deberá poner su firma al pié. Y aquí surge la gran duda ¿qué va a hacer el Rey? Está obligado a sancionar las leyes que le propongan las Cortes Generales pero la Constitución no contempla la posibilidad y las consecuencias de que el Rey se niegue a hacerlo. ¿Podría suceder? En primer lugar, están las más que fundadas dudas sobre la constitucionalidad de la amnistía (que el Gobierno defiende con base en la otorgada en 1977 –anterior, es importante, al vigente texto constitucional– y, en segundo lugar, está la opinión del Rey reflejada en su discurso del 3 de octubre de 2017. Entonces, ¿qué pasaría? Solo hay un precedente en Europa, cuando el Rey Balduino se negó a firmar la ley del aborto que le presentó su Gobierno. Felipe VI podría seguir su ejemplo: solicitar la baja por enfermedad (es broma, le concederían una "inhabilitación temporal"). Si se produjera esa inhabilitación, el marrón pasaría a la Princesa de Asturias.

¿Podría negarse el Rey? Sería una posibilidad remota, pero no descartable y hemos escuchado recientemente al Rey en el discurso de Navidad su insistencia en el respeto a la Constitución, con lo que está preparándonos para algo pero, francamente, no sé para qué. Para ayudar al lector a formar su opinión, voy a recoger seguidamente un extracto amplio del discurso del Rey Felipe pronunciado el día 3 de octubre de 2017 con motivo de la revuelta secesionista catalana (las "consultas", según el proyecto de ley). Si firmara ahora la ley de amnistía el Rey estaría rectificando, estaría "cambiando de opinión", y no me imagino que un Rey caiga tan bajo como ha caído el presidente del Gobierno. ¿Qué sucedería entonces? El Rey es inviolable y, por tanto, nadie puede llevarle a los tribunales. El Tribunal Constitucional solo podría confirmar que la firma es obligatoria, pero no podría decidir que se promulgara la ley sin la firma del Jefe del Estado. Solo se me ocurre que las Cortes generales decidieran modificar la Constitución, pero necesitarían para ello una mayoría que la coalición progre / independentista no tiene. Quizá pudiera hacerse encaje de bolillos con una cristiana amnistía basada en el arrepentimiento y el propósito de la enmienda, pero sabemos que eso no va a suceder. Para que el lector recuerde y considere hasta donde se ha comprometido el Rey en este tema, recogemos a continuación, y casi íntegramente, la primera parte del mensaje:

"Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática (…) desde hace ya tiempo determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución (…) con sus decisiones han venido incumpliendo de manera sistemática normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado (…). Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana (…). Con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España (…), en definitiva, todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña (…). Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia (…), han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional (…). Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña".

¿Lo recordaban? Ante tan categóricas manifestaciones, más contundentes de las que cabría esperar del más duro de los fiscales, considero que no es posible que el Rey se retracte; si lo hiciera, quizá debería ir preparando el viaje a Abu Dabi.

El Rey tiene que sancionar una amnistía, pero ¿qué es una amnistía? La Constitución y el Código penal no la definen, simplemente porque no la contemplan (se pretende incluir ahora en el Código Penal). Como ya apuntamos, la Constitución asigna expresamente al Rey la competencia del derecho de gracia, pero "no podrá autorizar indultos generales", añade el testo constitucional, lo que entraña un obstáculo importante. Para el diccionario de la Lengua amnistía es "olvido de los delitos políticos". Jurídicamente, se entiende, efectivamente, como un olvido, un no ha pasado nada, no quedan antecedentes. Y aquí aparece uno de los pilares fundamentales de la Constitución, el principio de igualdad: habrá que preguntarse por la situación de todos los ciudadanos imputados o condenados actualmente por malversación o ataques a la autoridad o sus agentes, y de los que se imputen en el futuro. Y no nos olvidemos que la Constitución emplea la expresión "prerrogativa real", término que podría aportar una base sólida para quien defienda que el derecho de gracia que la Constitución otorga al Rey tiene carácter discrecional.

Y así está la situación, podría estar preparándose un conflicto institucional serio. Se me ocurre que el Rey podría alegar que no puede firmar una amnistía no tipificada en el Derecho español a menos que le autorice el país, es decir, podría solicitar a las Cortes Generales que se convoque un referéndum consultivo, comprometiéndose a sancionar la ley si los ciudadanos españoles se lo permiten; pura democracia, como los independentistas exigen. Conoceríamos así el nivel de "auctoritas" del Rey. Y a mí me gustaría que me dieran vela en este entierro.