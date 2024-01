El muñeco a palos

En tal día como hoy se celebra la luz que desprende la cola de fuego de una estrella pero en medio de una oscuridad política. Toda esa tormenta ante la Fiscalía que ha desatado la figura apaleada del muñeco de Pedro Sánchez en una piñata no parece congeniar con la idea del PSOE y de sus socios de proteger los delitos de libertad de expresión, incluyendo en ellos las injurias a la Corona y el enaltecimiento del terrorismo. ¿En qué quedamos? ¿Se puede quemar una bandera de España o insultar al Rey (Jefe de Estado) mientras que el presidente del Gobierno es intocable en la animadversión ciudadana?

La más perfecta metáfora que existe del enaltecimiento terrorista, ahora que los eta-rras no disparan en la nuca de los humanos, y sus herederos toman posesión de las instituciones es rendir homenaje a los pistoleros. Y precisamente se da la circunstancia de que EH Bildu, el partido de Otegi, ha promovido nada menos que 136 homenajes a ETA coincidiendo con la negociación para apoyar la investidura de Sánchez. No parece que haya mucha lógica en ello y en el hecho, a la vez, de rasgarse las vestiduras por el muñeco que unos descerebrados ultras apalean en una piñata. En un intento desesperado por aprovechar cualquier resquicio por donde colar la amenaza ultraderechista, al PSOE parece no importarle caer en la más burda contradicción.

Este país de carácter intempestivo ha soportado desde hace décadas demostraciones de falta de respeto contra cualquier tipo de cargo institucional o símbolo, dirigentes de partidos de todos los colores y condi-ción. Bueno, pues en estos momentos precisamente en que los socialistas y sus socios se han embarcado en la idea de despenalizar esa clase de manifestaciones de odio, el PSOE se decide a denunciar ante la Fiscalía que alguien ha apaleado a su muñeco en la Nochevieja. Se trata, una vez más, de la ley del embudo, donde para mí es lo ancho y para el resto lo estrecho.