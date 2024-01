Sería fácil, como tedioso de leer, enumerar las múltiples reivindicaciones que pediríamos para este año 2024, no sería una carta de reyes al uso, pues no pedimos que nos traigan nada de manera mágica, simplemente serían objetivos que tendríamos que negociar y que pelear, a través del diálogo social, la concertación y, si fuese necesario, la movilización. Objetivos y exigencias que en cualquier caso las enmarcaremos dentro de la Concertación regional, que en la actualidad estamos negociando, y que esperamos que sea una realidad antes de Semana Santa. Pero siendo estas fechas navideñas y puestos a pedir en este sentido, lo primero sería paz en este mundo, que dejen de morir niñas, niños, mujeres y hombres de manera innecesaria, absurda, sin ningún sentido, que no tienen la culpa de nada, destrozando vidas, territorios y poniendo en jaque la economía mundial, y que ya lo están pagando las personas y colectivos más desfavorecidos y más pobres, lo segundo sería un Parlamento alejado de la polarización, y comprometido con la búsqueda de los consensos necesarios que permita poner en marcha iniciativas legislativas que mejoren los derechos y las libertades de la clase trabajadora y de la ciudadanía en general. La tercera petición sería un empleo digno, y que cada vez existan menos trabajadores pobres; los jóvenes, las mujeres, los mayores de 45 años no están dispuestos a trabajar por 500 euros al mes, porque es imposible con los precios de las hipotecas, los alquileres, la electricidad, el gas, los combustibles y determinados alimentos, productos y bienes de primera necesidad, poder tener un plan mínimamente digno de vida, por eso la necesidad de seguir subiendo los salarios, sobre todo los más bajos, el SMI, las pensiones, el IPREM, porque no solo mejora la calidad de vida, sino que reduce la brecha salarial de género, e incentiva el consumo tan necesario para el crecimiento económico y la generación de empleo. En cuarto lugar pediría terminar con la lacra de la violencia machista de género que asesina a mujeres, hijos e hijas, para lo que será necesario legislar más y mejor, y sobre todo dotar a nuestras leyes contra la violencia de género, de los recursos económicos necesarios, y en quinto lugar pediría a los distintos gobiernos que proteger nuestra industria con precios energéticos competitivos, y agilizando los fondos europeos de recuperación y transición justa que devuelva la actividad productiva, sobre todo a nuestras cuencas mineras y a los territorios de las alas ubicadas en Asturias. Podría seguir, pero ya en la Concertación regional continuaremos proponiendo medidas concretas para fortalecer los cuidados, la sanidad, la salud mental, la educación, la salud laboral y las infraestructuras que necesitamos. Termino deseando, sobre todo, salud para todos y todas, porque del resto ya nos encargaremos de pelearlo juntos.