–Pídeme lo que quieras– me ofreció Melchor al final de la cabalgata cuando yo era niño, sentándome sobre sus piernas.

–Quiero ser tú– dije.

Y me lo concedió; me salieron canas enseguida y me convertí en mago de pacotilla. Lo fui para mi hijo; también para los personajes de mis novelas, y, mago de oficio: entre líneas reparto incienso y carbón.

Si hoy me reencuentro con Melchor le tiraré de la barba para comprobar que el elástico sea de verdad y cuando me diga: "Pídeme lo que quieras, la barba incluso", le diré: "Quiero ser niño".