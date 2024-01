La central térmica de Soto de la Barca o cómo destruir nuestra historia

En muchos casos el paisaje industrial es un patrimonio mal comprendido. En el peor de los casos, es un cinturón de baldíos industriales y peligrosos, un desierto tóxico. En cambio puede verse en él también un recurso histórico excepcional para reutilizar, una fuente de revitalización local, un recurso histórico excepcional para reutilizar, una fuente de revitalización local...

(Declaración de la Comisión Permanente del Consejo de Europa con motivo del Año Europeo del Patrimonio Industrial, 2015).

Cuando se estudia la posibilidad de incluir un elemento determinado dentro de un ámbito de protección se tienen en cuenta, fundamentalmente, tres factores: 1) su relevancia artística en relación a la tipología, autoría y demás elementos comparativos de carácter artístico; 2) su relevancia ambiental, dentro del marco geográfico en el que se sitúa y su vinculación a un entorno dotado de valores arquitectónicos o paisajísticos; y 3) su relevancia histórica, cultural, social y de memoria colectiva respecto al elemento en su conjunto y a cada una de las fases históricas del mismo.

Ese tercer punto, el que se refiere a la importancia histórica, está siendo ignorado en demasiadas ocasiones, y la memoria colectiva respecto al elemento en su conjunto y a cada una de las fases históricas del mismo está siendo destruida.

Hay por desgracia varios ejemplos de lo que digo; y el más reciente (que no será el último, por lo que se anuncia) es el de la central térmica de Soto de la Barca, en el concejo de Tineo, en funcionamiento desde 1965, cerrada en el 2020 y ya en proceso de demolición.

No entro a debatir sobre las razones técnicas que avalaron ese cierre por parte del Ministerio correspondiente, aunque lamento que se tomara una decisión como esa, que conlleva la desaparición de cientos de puestos de trabajo y la destrucción de un amplio tejido social; pero sí me sorprende que en esa decisión no se hubiera incluido la obligación de establecer un uso alternativo y que, por el contrario, se le dé a la empresa un plazo de cuatro años para el desmantelamiento de la Central. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones que avalaron la necesidad de ese desmantelamiento? Ninguna, en mi opinión, o al menos ninguna tan fuerte que obligase a la destrucción de los elementos de una instalación que formaba parte de la historia de Tineo y de Asturias como uno de los testigos de un notable pasado industrial y como testimonio de una importante actividad económica con amplia repercusión social.

¿Razones económicas? ¿Coste del mantenimiento? Si ese es el motivo de la destrucción, más costosa será la destrucción definitiva de nuestra historia. Y soluciones hay, como es el caso de muchos de los elementos que formaron parte de la historia minera de Asturias que afortunadamente se mantienen y quedarán como testigos de esa historia.

Lo cierto es que con la voladura de la central térmica de Soto de la Barca se está destruyendo parte de la historia de Asturias, sin que allí, en lo que fue, se haya previsto ningún uso alternativo. Es decir: destruir por destruir.