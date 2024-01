Pedro Sánchez se equivocó

El resultado de las elecciones generales del pasado 23 de julio no permitió a ningún partido gobernar por sí solo. El partido más votado fue el Partido Popular pero no pudo formar gobierno a pesar de que su presidente dijo que no gobernaba porque no quería, lo cual no es cierto pues si hubiese contado con los votos de Junts per Cataluña (en adelante Junts) tal como insinuó, no hubiese contado con los de Vox y por tanto no tendría la mayoría necesaria. En cambio, el segundo partido que fue el PSOE en realidad ganó las elecciones al lograr el objetivo final de las mismas que es gobernar, aunque necesite la colaboración de otros siete partidos.

Finalmente, el pacto logrado por Pedro Sánchez y con él el PSOE con cada uno de los siete partidos que pactó le ha costado varias concesiones. Sin lugar a dudas, el pacto más conocido y criticado supuso la concesión principalmente a Junts, pero también a ERC, de una ley de amnistía, que ahora está en tramitación parlamentaria, que supondría el olvido de los delitos cometidos por muchos de los miembros de ambos partidos al declarar unilateral e ilegalmente la independencia de Cataluña en octubre de 2017. He leído muchos artículos de expertos sobre la posible amnistía a conceder a los autores de la citada declaración de independencia de Cataluña, varios de ellos a favor y otros varios en contra y he llegado a la conclusión de que la misma es un error y, por tanto, es también un error haber cedido en la negociación con ERC y con Junts para concedérsela. Aparte de que la amnistía es inmoral al olvidar delitos cometidos y de que legalmente se puede defender o no (la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional), lo que no se puede admitir es la actitud de los beneficiarios frente a ella reclamándola moral y legalmente y llegando a afirmar que debería ser el Estado el que les pidiese perdón a ellos por la supuesta represión llevada a cabo mediante sentencias judiciales dictadas o pendientes, principalmente contra líderes del comentado proceso de declaración de independencia en Cataluña. Además líderes de ambos partidos han afirmado que no se arrepienten de la citada declaración de independencia sino que la volverán a repetir. Al margen de si la ley de amnistía pactada es legal o no y de si es moral o no, creo que ceder la aplicación de dicha ley a cambio de los siete votos de Junts (que fue lo que ocurrió realmente) es un error. En efecto, el PSOE debió presionar a Junts para que le votase en la investidura sin que aquel se aprobase dicha ley porque en caso contrario si Junts permitiese que gobernase el PP, el resultado para aquel sería mucho peor al estar el PP radicalmente en contra del proceso separatista catalán. Si alternativamente Junts no apoyase ni al PSOE ni al PP, iríamos a segundas elecciones donde lo lógico sería pensar que el PSOE mejoraría en escaños debido a la valoración positiva de los votantes por no haber aceptado la ley de amnistía. Piénsese que las últimas encuestas dan una ligera caída del PSOE a pesar de que la posible ley de amnistía concedida a los independentistas catalanes genera un rechazo muy elevado entre la ciudadanía, por lo que es lógico pensar que si hubiese elecciones ahora con la negativa del PSOE a aprobar la ley de amnistía su apoyo electoral subiría claramente respecto al resultado del 23 de julio pasado. A Junts no le interesaba ir a otras elecciones pues si ganase escaños el PSOE pudiendo gobernar sin sus votos le perjudicaría al no obtener nada a cambio de su apoyo y si llegase a gobernar el PP su situación sería aún peor, como quedó dicho, pues este partido está radicalmente en contra del proceso separatista catalán, por lo tanto le interesaría haber apoyado al PSOE para que formase gobierno evitando así nuevas elecciones que muy probablemente le perjudicarían. Por otro lado, en las condiciones actuales Pedro Sánchez va a tener que hacer un montón de juegos de cintura para poder contentar a cada uno de los partidos que le apoyaron en la investidura. Para él la situación actual es francamente difícil y mucho peor que la vivida en la legislatura anterior porque su holgura en escaños ahora es mínima y si cualquier partido se opone a aprobar una ley ésta no saldrá adelante, salvo que sean Coalición Canaria o el BNG que tienen solo un diputado cada uno.