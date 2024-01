Derecho a no pasar frío por ser mujer

La escena es la siguiente: 31 de diciembre, unos minutos antes de las doce de la noche, temperatura exterior de unos 4 grados y dos personas, hombre y mujer, como maestros de ceremonia de las campanadas. El hombre viste camisa y chaqueta de terciopelo; la mujer, un vestido de una sutil tela transparente que deja al descubierto la parte derecha del tórax y se sujeta a la cintura en ese mismo lado por una tira de unos dos o tres centímetros, que deja abierta la cadera y pierna derecha en su totalidad. El contraste de ropa de uno y otra para un ambiente fresco, más bien frío, es más que notable. Veo a la chica y me entra un escalofrío por todo el cuerpo. Charlan animadamente y, en un momento dado, el hombre dice que tiene frío y la chica le dice que está helada. Entonces, le traen a él una capa, que se pone encima de la chaqueta, y ella se queda como está, medio desnuda en una fría noche de invierno. Antes de empezar con todo el jaleo de los cuartos y las uvas, aparece otra mujer con la misma vitola de vestido con tela ligera, enorme escote y abertura de falda desde la ingle. Reivindica la igualdad de hombres y mujeres; ella misma es un icono hoy día de lucha por esa igualdad. Totalmente de acuerdo, y menos mal, pero yo me pregunto: ¿por qué en esta situación hay tal desigualdad entre la vestimenta de uno y de otras?, ¿no hay alguna forma de que la mujer vaya elegante y femenina sin tener que exponerse a coger una pulmonía o una cistitis? Reivindicamos libertad, por supuesto, pero ¿por qué somos nosotras las únicas que tenemos que ir medio en pelotas para estar elegantes, cuando hace frío, mientras los caballeros van tapados hasta las orejas?

Hace unos años, hacia finales de noviembre, sobre las ocho de la tarde y por la calle del Rosal (Oviedo), iba una pareja joven; hacía un frío húmedo de esos que te llegan hasta los huesos. La pareja iba delante de mí, la chica con una falda que era como un cinturón ancho y, al caminar, mostraba sus nalgas y la sutil cuerdita del tanga. Encima llevaba una cazadora corta que también dejaba a la intemperie una parte de su cintura. A su lado, el muchacho llevaba pantalón grueso, sudadera con la capucha puesta y encima una parka de invierno; vamos, que el tipo iba abrigado y protegido del frío, mientras la chica iba medio desnuda y con riesgo de coger cualquier enfermedad. Aquella imagen me hizo pensar si no nos estamos confundiendo algunas cosas cuando reclamamos igualdad y libertad.

Estas imágenes que detallo aquí no tendrían mayor importancia si se dieran en verano y en condiciones climáticas apropiadas para ir de tal guisa, pero cuando se dan en invierno y los hombres que están al lado de esas mujeres están protegidos y abrigados, hay algo que me rechina y en lo que creo que las mujeres deberíamos rebelarnos y reclamar nuestro derecho a no pasar frío por ser mujeres; proponer a los estilistas que busquen o hagan diseños apropiados para que la mujer luzca su elegancia y la belleza de su cuerpo sin exponerlo a bajas temperaturas, y educar a las niñas y a las chicas, para que comprendan que no es necesario desabrigarse para ligar, porque ellos no lo hacen.

Normalizamos situaciones en las que, si nos paramos un poco, se percibe una desigualdad evidente en cuanto a los cánones que admitimos para resaltar la elegancia en un hombre y en una mujer.

No sé, igual tenemos que darle una vuelta a nuestra lucha por la igualdad y la libertad, porque creo que se nos escapan algunos matices en los que todavía no reivindicamos nuestro derecho a no tener que exhibir forzosamente el cuerpo como único medio para mostrar nuestra elegancia como mujer o para buscar el interés de un hombre.