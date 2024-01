Riesgo xenófobo

La vida entraña peligro. Afrontarlo forma parte de ella. Un Estado no está al margen, sobre todo cuando se halla sometido a un poder decidido a liquidarlo y con él derechos de sus ciudadanos. Riesgo extremo es, por ejemplo, dejar las competencias de inmigración en manos de un grupo claramente xenófobo como es la derecha supremacista catalana. El PSOE, en una nueva versión del triple salto mortal sin red, lo ha hecho para obtener los votos de Junts. No le falta razón al socialista García-Page cuando dice que si esas competencias sobre los inmigrantes las hubiese pedido Vox nos habríamos rasgado las vestiduras. La nueva concesión de Sánchez a sus socios independentistas confirma, incluso para el que no lo quiera ver y se ponga una venda en los ojos, la feroz incongruencia de levantar diques de contención frente a la ultraderecha española y, al mismo tiempo, allanarle el camino a la ultraderecha catalana de Puigdemont, partidaria de excluir a los españoles, considerados históricamente charnegos por los nacionalistas en Cataluña.

Sí, sí, lo ha expresado bien el presidente de Castilla-La Mancha al referirse a los riesgos xenófobos que se tratan de evitar cuando es Vox y a los que se aceptan porque lo exige Junts. Puigdemont y su recua, efectivamente, trabajan para que dentro de España haya españoles inmigrantes indeseados, mientras dedican sus esfuerzos a minar los recursos económicos de todos mediante la extorsión. Ya no sabemos lo que Sánchez está dispuesto a entregar para mantenerse en el poder, pero cada vez resultan más humillantes e inquietantes los pasos que da para rendir el Estado a unos golpistas que, además, no pierden la ocasión de restregar el botín. Como efecto inmediato, Urkullu se ha sumado a la exigencia catalana. Hay que tener en cuenta que la xenofobia es también un rasgo identitario peneuvista desde los tiempos de Sabino Arana que ya hablaba de aislarse de los maketos, como llamaba despectivamente a los españoles de otras regiones, fuesen católicos o ateos.