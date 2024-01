La revista "Patrimonio Cultural y Derecho" no ha podido empezar este año con mejores noticias. El pasado 9 de enero, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura, aprobó la concesión de las Medallas de Oro al Mérito de las Bellas Artes correspondientes al año 2023, entre personalidades, instituciones y organismos públicos y privados que han destacado en los distintos campos de la cultura. Entre los premiados se encuentra "Patrimonio Cultural y Derecho". Que una revista académica como es ésta reciba uno de estos galardones no es en absoluto algo habitual. Desde que en el año 1969 se estableciera la concesión de estas Medallas de Oro, solo en dos ocasiones una revista había sido objeto de tal distinción. Pero que entre estas distinciones se haya significado, y por primera vez, a una revista dedicada al estudio jurídico del patrimonio cultural, supone no solo destacarla por lo que representa en sí misma en tanto que aportación notable para la cultura, sino la trascendencia que los propios estudios jurídicos tienen para la mayor y mejor protección del patrimonio cultural en nuestro país.

Que "Patrimonio Cultural y Derecho" venga a obtener este reconocimiento denota sin duda la relevancia que se quiere dar por parte del Ministerio de Cultura a la dimensión jurídica del Patrimonio Cultural. Pero es también un homenaje a la trayectoria de "Patrimonio Cultural y Derecho". Nació como la primera revista europea dedicada a estudiar la dimensión jurídica del patrimonio cultural. Con una periodicidad anual, viene congregando a juristas y a profesionales del patrimonio no juristas, para estudiar, debatir e informar sobre los problemas jurídicos y administrativos del patrimonio. Con una concepción multidisciplinar, aborda desde hace más de dos décadas, en números sucesivos, los temas que en el Derecho público y en el privado interesan a los juristas y a los profesionales y gestores del patrimonio (técnicos, museólogos, archiveros, bibliotecarios, arquitectos, arqueólogos, etnógrafos, galeristas, restauradores, urbanistas, gestores culturales, funcionarios públicos en general, conservadores, restauradores, antropólogos, economistas, etc.), aportando tanto una visión analítica y teórica como un enfoque práctico que permite afrontar los problemas de la gestión con criterios rigurosos y acordes al ordenamiento jurídico. Aborda la más amplia problemática en relación con la protección, conservación y puesta en valor del patrimonio y su contextualización en la vida de la sociedad actual. Su nacimiento tuvo lugar el 22 de diciembre de 1997, fecha en que se realizó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando un solemne acto de presentación. El cobijo simbólico de esta institución cultural fue sin duda significativo, porque suponía el reconocimiento de que nos encontrábamos ante un foro de debate público, en concreto, de las consideraciones jurídicas en torno al patrimonio cultural. Dos tipos de avales de primer orden garantizaban ya la proyección de la nueva publicación: el equipo directivo y de redacción, compuesto por las figuras más significativas del nuevo enfoque jurídico llamado a caracterizar al Patrimonio Cultural en España, y que prestaron su pluma al contenido de los propios trabajos del primer número, y el patrocinio de la publicación, asumido por el Boletín Oficial del Estado, la Fundación AENA, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, y la Asociación Hispania Nostra, que ampliaba así su línea de difusión iniciada anteriormente con su "Boletín". Hasta ese momento, en España el debate jurídico-doctrinal relativo al patrimonio cultural había venido realizándose a través de publicaciones aisladas y esporádicas: contribuciones en publicaciones relativas al patrimonio cultural de carácter general, participaciones en revistas jurídicas, y monografías jurídicas sobre el patrimonio. Este panorama, ciertamente bien nutrido, sin embargo, adolecía de una publicación que se configurase como un punto de confluencia de un sector específico de problemas que se vislumbraban entonces como una incipiente especialidad, que hoy ostenta como común denominador el Derecho del Patrimonio. Una publicación en la que pudieran converger juristas especializados en este ámbito específico del ordenamiento, y otros profesionales del patrimonio que comparten con aquéllos los mismos fines, medios, intereses, vocaciones, y, cómo no, problemas y debates, sobre criterios de intervención en el Patrimonio Cultural. Este es el hueco que vino a colmar "Patrimonio Cultural y Derecho". Desde su nacimiento, la revista ha mantenido una línea editorial asentada en la voluntad de análisis orientada a un verdadero enfoque multidisciplinar de los problemas jurídicos del patrimonio, que abarca tanto la problemática conceptual e ideológica del mismo, como las consideraciones prácticas relativas a la gestión, la fiscalidad, la circulación, las intervenciones de protección material de los bienes, los derechos y deberes de los propietarios y de los ciudadanos, o la gestión a cargo de las Administraciones Públicas. Este conjunto de aspectos afirma la variedad de consideraciones y problemáticas que conforman la dimensión jurídica del patrimonio cultural, y marcan la conveniencia de una reflexión unitaria. Quedaron así definidos, y se mantienen desde su origen, tres objetivos de la revista: a) debatir los problemas jurídicos y administrativos del patrimonio, para incluso perfilar nuevas categorías conceptuales, b) analizar y difundir el proceso de producción de normas relativas al patrimonio, tanto españolas como extranjeras, c) servir de tribuna de exposición y debate multidisciplinar de la dimensión jurídica, administrativa y económica que el patrimonio tiene. En lo que se refiere a la estructura interna de la publicación, desde su nacimiento se conforma en cuatro grandes apartados que organizan sistemáticamente las intervenciones: Estudios, Notas, Documentación (que incluye a su vez Legislación, Jurisprudencia e Informes y Dictámenes), y Bibliografía. La sección de Estudios ocupa el principal cuerpo de la publicación, con un conjunto de aportaciones que, por su entidad y por la autoridad científica de sus autores, constituye en la actualidad la más completa recopilación de artículos especializados que hasta hoy han aparecido en nuestro país. Con el paso de los años, precisamente por haber mantenido su línea editorial, y seguir en ella el mismo grupo de juristas que tomaron la iniciativa para hacerla nacer (el Comité de Redacción más el Director), "Patrimonio Cultural y Derecho" no solo se ha consolidado sino que se ha constituido en un referente de carácter especializado en beneficio de la investigación jurídica y la gestión del patrimonio cultural en España. Contribuyendo con ello, en definitiva, a dar satisfactorio cumplimiento a la obligación de protección de nuestro patrimonio al servicio de la sociedad actual y futura. Y que haya merecido uno de los galardones más prestigiosos que en el ámbito de la cultura pueden otorgarse no deja de enorgullecernos a quienes venimos acompañando desde 1997 su trayectoria.