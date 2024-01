El inaceptable retraso en el cumplimiento de las sentencias que condenan a la Administración

En el BOE del aún cercano 20 de diciembre de 2023 se publicó el Real Decreto-ley 6/2023, "por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo". Este miércoles fue convalidado por el Congreso de los Diputados en circunstancias más propias de un espectáculo televisivo que de un parlamento, y a cambio de concesiones que habrá que ver cómo se llevan a la práctica. La proliferación de Reales Decretos-leyes de amplísimo y variado contenido –que no se sabe si continuará después de esta última experiencia– da para múltiples reflexiones (críticas), pero no quiero centrarme ahora en ese tema.

Dentro de este Real Decreto-ley se incluyen muchas cosas, pero ahora voy a destacar la regulación de lo que podemos llamar digitalización o modernización tecnológica de la administración de justicia, que ocupa la mayor parte de su contenido. Esa digitalización se financia con parte de los fondos europeos que España obtuvo tras la pandemia, y la Comisión exigía, para entregar esos fondos, que las normas necesarias para ponerla en marcha se aprobaran para final de año (de ahí la urgencia). Se trata de un proceso complejo de sustitución del papel e incluso de la presencia física (se abre paso a juicios telemáticos), que no se producirá de un día para otro tras la aprobación de la norma. El Real Decreto-ley establece los criterios con que deberá llevarse a cabo esa transformación tecnológica, pero ésta no se hace sola, sino que requiere la puesta en marcha de unas aplicaciones informáticas y unos medios tecnológicos que actualmente se encuentran en pañales y que se financiarán, al menos en parte, con los fondos europeos. Se fija el 30 de noviembre de 2025 como fecha para que todas esas aplicaciones y sistemas se encuentren plenamente operativos y, además, integrados, de forma que cada comunidad autónoma no se convierta en una isla judicial. Una gran oportunidad para el sector tecnológico, del que deberán salir la mayoría de los productos que hagan realidad el guion y los objetivos establecidos en la norma.

La realidad que sufren muchos de quienes se enfrentan victoriosamente a las Administraciones en los tribunales hace necesario un cambio profundo, para el que no sé si será suficiente todo ese arsenal tecnológico que con dificultades quiere ponerse en marcha. Pongo a continuación un ejemplo real y actual, referido a una pequeña empresa que, en el ya lejano 2011, solicitó y obtuvo una subvención para la realización de acciones de formación en el sector tecnológico. Las Administraciones se llenan la boca hablando de innovación, digitalización, etc., y ponen como prueba de su empeño lo elevado de las partidas presupuestarias que a veces les dedican, pero, en la práctica, esas partidas se ejecutan en forma de subvenciones a universidades, centros de investigación o empresas, que son quienes llevan realmente a cabo las correspondientes acciones de innovación, investigación o formación, según los casos.

Ejecutar una subvención no es tarea sencilla, pues el beneficiario (una empresa de cualquier tamaño, una universidad, una comunidad de propietarios) tiene que realizar el proyecto para el que se le ha concedido y cumplir todos los requisitos establecidos. Cualquier fallo puede dar lugar a que la subvención se entienda como no justificada y que el beneficiario no cobre o tenga que devolver el anticipo, aunque él haya realizado el gasto (la instalación de ventanas más eficientes, la compra de un vehículo ecológico, la creación de un laboratorio de investigación y la contratación de su personal) y no pueda recuperarlo, lo que puede generarle graves problemas (como sucede a menudo). Nada parecido a la imagen usual de la subvención como un regalo.

En el ejemplo que estoy poniendo, cinco años después del otorgamiento de la subvención y casi cuatro después de que la empresa la ejecutara, la Administración decidió que no se había ejecutado correctamente y exigió la devolución del dinero. Esa "devolución" no es tal, puesto que, como he explicado, el dinero ya había sido gastado por la empresa en realizar el proyecto subvencionado. Por tanto, la subvención se convierte en una trampa, obligando a la empresa a pagar un dinero que no tiene y que le genera un agujero muy considerable.

En este caso, el cuento terminó bien para la empresa, puesto que, otros cinco años después, el Tribunal Supremo le dio la razón y dijo que la Administración no había cumplido las reglas procedimentales mínimas al exigir el reintegro (de ello informó este periódico el 15 de febrero de 2023). Hora de recuperar el dinero que entre tanto se había ido pagando a la Administración.

Aquí comienza un tortuoso proceso que dura varios meses y que contrasta con la celeridad que invocan palabras como digitalización, transformación tecnológica, comunicaciones electrónicas, etc. Todavía dentro del ámbito judicial, comunicar la sentencia a la Administración para que la cumpla exige hasta tres trámites sucesivos (declaración de firmeza, recepción de los autos en el tribunal que dictó la primera sentencia y remisión por éste de la comunicación a la Administración), cada uno de los cuales puede llevar semanas aunque se trate de puras y simples formalidades, puesto que ya no hay nada que decidir. La nueva regulación a que me refería al inicio de este artículo prevé que algunos de esos trámites se faciliten mediante la preparación automática de los correspondientes modelos que el órgano competente sólo tiene que firmar, pero tal vez sea necesario algo más, un auténtico cambio cultural para que quienes están "dentro" de la estructura perciban la prisa y la urgencia que tienen quienes se encuentran "fuera", necesitados de esos trámites para recuperar su dinero, a veces imprescindible para la supervivencia de una empresa.

La Administración es parte, como no puede ser de otro modo, en todos estos pleitos y, por tanto, se entera de la sentencia a la vez que el ciudadano demandante. Sin embargo, la ley establece que, a los efectos de cumplir la sentencia, sólo debe darse por enterada de la misma cuando, después de todos los pasos a que antes me referí, le llega una comunicación específica en la que se le reclama el cumplimiento. Sólo entonces empieza a correr el plazo de dos (o, en algunos casos) tres meses que tiene para hacerlo. Si no lo cumple (y para entonces ya habrán pasado 4, 5 o más meses desde que el ciudadano y la Administración saben cuál es la sentencia y qué exige su cumplimiento), el ciudadano puede pedir a los tribunales su ejecución forzosa, cuya tramitación llevará también un tiempo, mayor o menor en función de la carga de trabajo y de la sensibilidad de los distintos tribunales (aspectos en los que en Asturias estamos situados mejor que la media nacional). Todo esto contando con que la Administración acabe pagando, porque, en caso de que no lo haga voluntariamente, las posibilidades de ejecución forzosa por la vía del embargo son mucho más limitadas que en caso de los particulares. La situación es, en todo caso, absolutamente inaceptable. Antes de que se cumpla la sentencia, la victoria procesal no le sirve de nada al ciudadano o a la empresa.

Hace falta, como digo, un cambio profundo. Bienvenida esa digitalización en la medida en que ayude a que la celeridad del mundo real pase al administrativo. Pero, ¿por qué no hacer público el plazo de cumplimiento de las sentencias por cada Administración, como se hace con el periodo medio de pago a proveedores? ¿Para cuándo hacer que los plazos de cumplimiento comiencen a correr desde el momento en que la Administración conoce realmente la sentencia, en lugar de recurrir al formalismo de una comunicación dirigida específicamente a exigir la ejecución? Y, sobre todo, es hora de que, al valorar el desempeño de un Gobierno, se tenga en cuenta también el número de ciudadanos que han tenido que acudir a los tribunales para ver reconocidos sus derechos, y cuánto han tardado en hacer efectivo ese reconocimiento.