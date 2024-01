La Policía Nacional en su historia

El 13 de enero de 1824 publicaba la «Gazeta de Madrid» el suplemento del «Real decreto dictando normas sobre el arreglo de la Policía del Reino». Nacía aquel día el antecedente de lo que hoy conocemos como Cuerpo Nacional de Policía. El Ministerio de Interior difunde este 2024 un logo conmemorativo del bicentenario y una página web donde se lee: «En sus dos siglos de historia, la Policía Nacional ha buscado dar respuesta inmediata y eficaz a las demandas de todos los ciudadanos, razón por la cual, es hoy una de las instituciones más queridas y valoradas por la sociedad». Efectivamente admirado por la mayoría y admirable por su cometido funcional arrastra los errores que imprimen a su acción no pocas veces los gobernantes.

El año que Galdós definiera como «El terror de 1824» no fue el mejor, ni el rey el padrino más adecuado. El poco fiable Fernando VII había sido repuesto en el absolutismo gracias a la intervención de una fuerza militar extranjera, «Los cien mil hijos de San Luis», poniendo fin al Trienio Liberal, tras ahorcar injustamente al héroe liberal Rafael del Riego, forzando el exilio de buena parte de los políticos que en el pasado le apoyaron como rey constitucional al amparo de la Constitución Española de 1812 que traicionó. Dictó que «al verme restituido a la plenitud de los derechos legítimos de mi soberanía, he considerado como una de las más importantes [tareas] el arreglo de la Policía de mis Reinos», temeroso aún del liberalismo de parte del ejército.

La Real cédula de hace 200 años creando la Policía del Reino para todas las provincias tuvo, pese a su «pecado de origen», unos principios benefactores tales como «dar seguridad a las personas y bienes y conservar el orden público». Se le asignaban 33 funciones privativas. Algunas, evidentemente, vinculadas al momento político como impedir la distribución o entrada de libros, periódicos o impresos que ataquen o ridiculicen al Rey o al gobierno, así como perseguir asociaciones secretas. Otras funciones eran socioeconómicas: vigilar el decoro de vagos y maleantes, indicando los que sean útiles para trabajar; cuidar de la seguridad, salubridad y comodidad de cárceles, hospicios, lazaretos, hospitales, expósitos o dementes; vigilancia de ventas de alimentos corrompidos; establecer alumbrados y serenos en todos los pueblos; realizar los padrones del vecindario; recoger a los mendigos y a los niños extraviados o abandonados. Algunas de ellas nos suenan muy actuales a pesar de los años: expedir y visar pasaportes y documentos de nacionales y extranjeros; poner orden en actividades comerciales o lúdicas callejeras, o donde se concentren muchedumbres; permisos de armas; vigilancia de fronteras y contrabando; perseguir a los ladrones y delincuentes; averiguar delitos; vigilar actividades que manejen materias inflamables; hacer cumplir medidas extraordinarias de salubridad y seguridad pública o entregar a los delincuentes detenidos a los jueces. Su organización, jerarquía, composición, recursos económicos y personales al igual que su jerarquía, mandos o compromisos han cambiado mucho.

A lo largo del siglo XIX en el proceso de consolidación del Estado liberal la policía mutó, cambió de nombres y de uniformes, creándose y suprimiéndose celadores, salvaguardas, de protección y seguridad. Con la revolución Gloriosa de 1868 se creó el cuerpo de Orden Público que en la Primera República, 1873, se organiza en Policía Gubernativa y Judicial intentando apartarla de las contiendas políticas. La Restauración, en 1877, mantiene esta idea de servicio «no siendo jamás arma de partido, sirviendo sólo a los verdaderos intereses sociales» y de apoyo a la justicia. La reiteración de ese principio era síntoma del fracaso en su aplicación. La Ley de Policía Gubernativa de 1908 quiere dar a los policías dignidad, profesionalidad y estabilidad en el cargo con su reorganización. En la II República se populariza el cuerpo de Seguridad y Asalto. La Guerra Civil lo trastoca todo. En 1941 la dictadura diseña el Cuerpo General de Policía Armada y de Tráfico en secciones de carácter civil y militar, con investigación y vigilancia profesional, pero el sesgo represivo de la brigada político-social marcó largo tiempo al conjunto. Con la recuperación de la democracia y la Constitución Española de 1978 el Cuerpo Superior de Policía y la Policía Nacional tienen la misión de «defender el ordenamiento constitucional, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana». Inobjetable. Se incorporó la mujer a la inspección (1978) y a la policía (1984). La Ley Orgánica de 1986 «de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», con la Policía Nacional y la Guardia Civil como nucleares, determinó que «la Seguridad Pública es competencia exclusiva del Estado» precisando la coordinación en su caso con las policías autonómicas que existan.

Cada vez que las leyes cambiaban en su historia, lo hacía también la identificación del cuerpo, los uniformes, honores y distinciones. Resultó y resulta muy difícil separar a los profesionales de los avatares políticos y del gobierno. Fueron al final del franquismo «los grises»; se modernizó el uniforme y fueron de marrón «los maderos»; en su historia se les apodó de otras maneras; hasta Galdós hablaba de la «fiera policía» recién nacida. Hoy la apariencia no se cuestiona. Pero, cuando cumpliendo órdenes controlan manifestaciones, revueltas o vigilan fronteras, nunca contentan a todos, cargando con una publicidad que no favorece su «retrato literario» pese a que esa parte de su trabajo tan aireada no sea la mayoritaria, ni ellos los culpables. La literatura y el cine les han dado una imagen poco favorable, perdiendo en el relato ante el detective privado, sin sujeción a normas ni a jerarquías, libre, solitario y arriesgado. Ahora se está produciendo un cambio. Hay un Premio «Novela Policía Nacional» que lleva seis ediciones. Algunos autores exitosos de «novela policíaca» como Alicia Giménez Bartlett para la policía o Lorenzo Silva para la Guardia Civil quieren desterrar ideas obsoletas y poner en valor el trabajo diario dándolo a conocer porque aún sin estridencias «son un chollo para la ficción» por casi inexplorados, superando los individualismos de los solitarios o atípicos tan atractivos como irreales. Demostrar que sin capacidades sobrehumanas, con defectos corrientes y con una vida cotidiana «tratan de mantener a raya la injusticia, el abuso o la violencia» con un uniforme que representa a un país y a una sociedad ya es mérito. Bien merecen un feliz bicentenario.

