La cuestión territorial

Según me informa por teléfono mi druida de cabecera, la población de águilas pescadoras invernantes en la ría del Cantábrico en que le tocaba patrullar para hacer recuento sigue siendo 3. Le pregunto si forman alguna clase de familia y me dice que no. Le pregunto si se reproducen en otra parte y me dice que una, hembra, lo hace en el Bosque de Orleans (Francia), donde otras de su especie. Le pregunto si alguna de las otras podría ser una cría suya, se queda pensando, según deduzco por el silencio de varios segundos y un humm que no creo haber imaginado, aunque podría ser, y me dice eso mismo, que podría ser. Le pregunto cómo se llevan las tres invernantes asiduas y me dice que no lo sabe, pero a lo largo de los avistamientos en el mismo día presenció una pelea en el aire entre dos de ellas. Le pregunto, medio en broma, de que discutían y responde que por el territorio, por supuesto.