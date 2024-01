Mentiras y verdades

Ala primera oportunidad, Junts se ha apresurado a demostrar quién manda y a retratar a Sánchez en actitud genuflexa, aunque la verdad sea que, tras las apresuradas negociaciones de última hora y los pactos no discretos sino secretos, a estas alturas no sabemos qué se acordó en verdad en el estrafalario episodio parlamentario de los tres decretos. Porque con tanta boca tapada, tantos anuncios distintos y tantas posteriores matizaciones, el pueblo español en su totalidad, que es el jefe de todos esos caciquillos y reyezuelas y el que les paga el sueldo, no sabe qué les han ofrecido unos y que han rechazado, exigido y obtenido los otros. Vista la costumbre del presidente de prometer lo que no está en su mano dar, como es la imposición del catalán en Europa, que tanto enfadó al prófugo, y las rectificaciones e interpretaciones de lo que se habló que cada cual por su lado ofrece, se impone una labor de poda y de separar el trigo de la paja, para situar a un lado el continuo chaparrón de mentiras y al otro, las verdades, que también las hay.

Así a bote pronto sin ánimo de agotar el inventario, se me ocurren una serie de afirmaciones que colocar en su sitio: ¡Hemos ganado! de Bolaños, mentira; iban cediendo, cediendo, cediendo, de Turull, verdad; este gobierno se caracteriza por garantizar la seguridad jurídica, de Cuerpo y Alegría, mentira; algo tendremos nosotros que les pueda interesar a ellos, de Montero, verdad; para este ministerio lo más importante es el diálogo, de Díaz, mentira. A continuación, Puente, erigido en gurú del progremacarrismo, acuña la ocurrente mentira de la fachosfera de PP y Vox, cuando la genuina facholandia es ese partido supremacista y xenófobo que con todo descaro admite que quiere expulsar a los inmigrantes cuando le pete y que se ha convertido en cónyuge maltratador de su admirado jefe. Y por último, Page verbaliza la gran verdad: ¡Si lo pidiese Vox, nos rasgaríamos las vestiduras! Esto es lo que hay, amigo lector, mientras los observadores atónitos coinciden en que veremos cosas peores.