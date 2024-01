Este artículo está firmado por Olga Álvarez (Los Verdes-Equo) y Covadonga Tomé.

Han pasado veintiún años desde la tragedia medioambiental desencadenada por el buque petrolero “Prestige”. Veintiún años, a juzgar por lo que estamos viendo durante los últimos días en nuestras playas, en los que hemos aprendido muy poco. La marea de pellets de plástico que está inundando nuestra costa, más allá de ser una amenaza medioambiental, pone de relieve una realidad: la nula capacidad de prevención y actuación de las administraciones para proteger el mar siempre, y no solo en momentos de crisis.

Porque dicen los que mejor conocen nuestra costa, los y las que todos los días trabajan vigilando y cuidando las playas y el mar, que hay una gran diferencia entre aquella crisis del “Prestige” y esta crisis de los pellets de plásticos. La llegada de microplásticos a la costa es una constante, un problema que vivimos todos los días. Por eso nos preguntamos si la actuación del Gobierno de Asturies será más un paripé político -ante la proximidad de las elecciones de Galicia- o una preocupación real por nuestras costas, nuestras playas, nuestra mar.

Que quede claro: consideramos adecuada la declaración del nivel 2 de alerta, que permite la intervención del Gobierno central ante la marea de microplásticos. Lo que no entendemos es que no se encuentre activada durante todo el año y desde hace tiempo puesto que, en realidad la llegada de microplásticos a las playas y costas asturianas, lleva años siendo un problema constante.

Lo dicen las personas y las profesionales que mejor conocen la mar, lo confirman los datos. El memorando de la Comisión Europea para legislar alrededor de estos vertidos de microplásticos estableció, ya en 2018, que la industria “pierde” cada año unas 160.000 toneladas de pellets de plástico en la Unión Europea, destinados a fabricar productos. Pellets de plástico que, amén de la picaresca y la falta de legislación (no se consideran mercancía peligrosa), terminan en el fondo del mar. Las conseucencias no son baladí: a nivel mundial, más de 250.000 toneladas de bolitas de plástico (de entre 3 y 5 mm) terminan cada año en ecosistemas acuáticos.

Nos preguntamos, pues, por qué no se ha establecido ya un protocolo para nuestras playas y por qué no se está ejecutando una actuación continua ante la grave amenaza que suponen los microplásticos para el mar. Nos preguntamos, también, por qué los gobiernos (tanto estatal como autonómico) no ha abierto investigaciones, ni abierto expedientes sancionadores….. Nos preguntamos, en definitiva, por qué se legisla pero luego se permite no cumplir las normas que permitirían proteger las costas contra las amenazas puntuales pero también contra los ataques constantes.

Porque, en materia de legislación, hizo falta que el buque petrolero “Prestige” esparciera toneladas y toneladas de chapapote para que se implantara el Plan Marítimo Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marina. Tanto la Unión Europea como España redoblaron esfuerzos en el control de buques petroleros.

¿Servirá la imagen de las playas gallegas inundadas de pellets para que actuemos contra los microplásticos y el resto de contaminantes que amenazan nuestras costas?

La legislación depende, en todo caso, del Gobierno estatal. Porque el mar es inmenso, y no se puede trocear. Pero la Administración asturiana tiene la responsabilidad (la obligación) de velar por nuestras costas dentro de sus competencias. Esto incluye una vigilancia y un cuidado que ha de ser constante, y no solo puntual. Ni mucho menos puede estar espoleado por una cuestión política.

No olvidamos la responsabilidad social. El mar es responsabilidad de todos y de todas. De hecho, la vida submarina es uno de los objetivos en la Agenda 2030. Establece, este objetivo, que en 2020 debería haberse gestionado y protegido ya lo suficiente para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia. Un objetivo que, lejos de haberse cumplido, sigue pareciendo muy lejano.