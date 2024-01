No pinta mal

Mis lectores saben que no suelo ser yo muy partidario de dar cifras y menos de vaticinios y profecías, pero, como todos los años, al comienzo me gusta plasmar la opinión de como veo yo el ejercicio que empieza y, les diré que como indica el título, este 2024 puede ser un año positivo y de consolidación. No digo que vaya a ser espectacular, pero si de crecimiento y progreso moderado.

Se preguntarán que en que me baso para lanzar este pronostico cuando un cúmulo de amenazantes nubarrones siguen estando ahí como es el caso del riesgo geopolítico que, apunta a un panorama inestable pues se están librando dos cruentas guerras con visos de difícil solución y, además tenemos por delante un calendario electoral en el mundo que puede tener consecuencias complicadas para la estabilidad pues votan la mitad de la población del planeta, destacando las elecciones en USA, India, Parlamento Europeo, Indonesia y México lo que añade otro factor de riesgo pues los resultados puede provocar una regresión a democracias más light y de baja intensidad. Tampoco es un asunto baladí el ingente volumen de la deuda pública que se ha acumulado en los países mas desarrollados, a lo que hay que añadir el crecimiento de los déficit públicos desbocados desde la pandemia, coincidiendo al mismo tiempo con la retirada de los estímulos y la reducción de la masa monetaria que están llevando a cabo la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Estos indudablemente podrían ser factores de freno al crecimiento y a la creación de riqueza. Pero, también les diré que hay elementos y circunstancias con tendencia positiva, como es el exitoso proceso de desinflación, así como el fin de la subida de tipos de interés con la perspectiva de que puedan empezar a bajar en el primer semestre y a lo largo de todo 2024, lo que sin duda impulsará el PIB y acelerará la creación de empleo. También contribuye el hecho de que el mundo está inmerso en un proceso sin precedente de avances tecnológicos que traerán cambios positivos, como es la imparable revolución que esta provocando la Inteligencia Artificial y el impulso irrevocable a la transición energética. El sentimiento generalizado de moderado optimismo para este ejercicio económico de 2024 se recoge en las opiniones de los analistas y servicios de estudios mas prestigiosos, quienes descartan la posibilidad de que vaya a producirse una recesión, ni siquiera lo que llaman un aterrizaje suave. Algunos –los menos– vaticinan que es posible una leve contracción temporal del PIB en algún momento, pero nada preocupante. Además, hay que apuntar que este escenario positivo ya lo han venido anticipando los mercados de valores, que son el termómetro que no suele fallar, donde las bolsas de los principales países desarrollados han subido mas de un 20% el año pasado. Así que toca hablar de crecimiento modesto con cierta estabilidad, pero crecimiento.