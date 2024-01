Las bolinas que despiertan el problema de los plásticos en nuestros océanos

Estas últimas semanas hay una palabra que no deja de repetirse y con la que ya todos estamos familiarizados: pellets. 2024 se inició con la noticia de unas pequeñas "bolinas de plástico" de no más de 5 mm que llegaban a nuestra costa Cantábrica desde Galicia. Aparentemente, cada bolina no debería de entrañar ningún riesgo, pero la película cambia cuando hablamos de 1.050 sacos con 26 toneladas de ellas en el mar.

Advertir de antemano que no estoy aquí para dar más auge al circo mediático en el que se acaban convirtiendo todos los problemas medioambientales con, probablemente, el fin de dotarles de una menor importancia o trascendencia de la que realmente tienen. No me interesa contribuir a la guerra de dardos política. Como divulgador científico y conservacionista, mi misión es poner el foco sobre esas pequeñas bolinas y sus amenazas reales a la biodiversidad marina. Dentro de las diferentes opiniones y conjeturas que se pueden leer aquí y allá, voy a remitirme a datos científicos para que, cada vez que los pellets salgan a la luz en cualquier conversación de la que seamos partícipes, sepamos qué son y qué amenazas acarrean. Para entender la composición de los pellets, es más sencillo dividir entre la matriz (90%), por un lado, compuesta de polietileno y, los aditivos (10%), en este caso, un estabilizador de luz ultravioleta denominado UV622. El problema de mayor envergadura es el riesgo que las bolinas conllevan para la biodiversidad marina En cuanto a la toxicidad para el ser humano, hablamos de niveles mínimos y seguramente a largo plazo. Cuando consumimos pescado no ingerimos el aparato digestivo ni el estómago del pez, que es donde estos pellets se encontrarían. El problema de mayor envergadura es el riesgo que conllevan para la biodiversidad marina. Estas bolinas conllevan un riesgo tanto físico como bioquímico. En cuanto al riesgo físico, es bastante obvio. Los organismos que viven en el mar se alimentan en el mar y, como lleva ocurriendo tantos años, encontramos un sinfín de especies con los estómagos repletos de plásticos, desde peces y mamíferos marinos hasta aves. Los pellets actuarán obstruyendo el aparato digestivo de animales marinos, haciendo que estos mueran por tener el estómago lleno de plástico y no poder comer más. En cuanto al riesgo bioquímico, lo encontramos mayoritariamente en los aditivos y dependerá de la biodisponibilidad de la especie. Los embriones de invertebrados (mejillones, erizos, crustáceos), por ejemplo, se desarrollan en el agua directamente. Estos aditivos se van soltando del plástico y si las larvas empiezan a comer en un agua llena de químicos no van a sobrevivir. A su vez, los pellets se van degradando y actúan como transporte para otros contaminantes que absorben de fuera. Resulta curioso que siempre haya que esperar a que suceda algún atentado contra la naturaleza para sacar a la luz problemas que llevan tantos años destrozando la vida de nuestros océanos. Los vertidos plásticos son enemigos públicos de todas las especies que viven en el mar y, desde hace tiempo, también de las que pisamos tierra firme. Los microplásticos ya forman parte de nuestra vida, estando presentes en el agua que bebemos, en alimentos que consumimos e, incluso, en nuestro torrente sanguíneo. Todos hemos oído hablar de islas como la gran isla de plástico del Pacífico, compuesta por 80.000 toneladas, unas tres veces el territorio francés. Pero la mayor cantidad de plásticos y de la que apenas se habla no la vemos, pues se encuentra en el fondo del mar. Se estima que el 70% de los vertidos plásticos yace en el lecho marino, el 15% en la superficie y el 15% restante en la columna de agua. Ojalá en momentos como este nuestra conciencia de futuro despierte, florezca y nos haga replantearnos qué podemos hacer en nuestro día a día para contribuir a dejar un planeta, al menos, lo menos dañado posible para nuestras futuras generaciones. Un planeta donde poder sentirnos orgullosos de haber actuado cada día a favor de nuestro Paraíso Natural, desde Asturias, Baja California o Maldivas. Mi apuesta y mi solución prioritaria se enfoca en la raíz: evitemos consumir plásticos de un solo uso.