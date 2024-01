Error en la medición del paro

Según el Ministerio de Trabajo en 2023 el empleo aumentó en 539.000 trabajadores logrando un récord y el porcentaje de parados registrados descendió hasta 2.700.000 (un 11,8%). El PP dice que el número de parados es mayor al oficial por el trato estadístico dado a los trabajadores fijos discontinuos, siendo cierto que estos aumentaron considerablemente a partir de la reforma laboral de 2021.

En España el paro y el empleo se miden con tres fuentes básicas: Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Encuesta de Población Activa (EPA). Aparte de la diferencia metodológica existente entre ellos debido a que los dos primeros se basan en registros oficiales y el tercero es una encuesta, los tres computan el número de empleados fijos discontinuos de forma diferente, siendo las tres incorrectas.

Estos fijos discontinuos son trabajadores indefinidos ocupados en actividades intermitentes, es decir, que no trabajan durante todo el año, sino solo en una parte del mismo. Son por ejemplo, empleados en actividad docente, temporeros agrícolas, empleados en actividades turísticas, etc. Cuando hay actividad, estos fijos discontinuos tienen sus contratos activos y aparecen en las estadísticas de la Seguridad Social como ocupados, osea, como trabajadores afiliados con empleo.

En la Seguridad Social en los periodos de inactividad los trabajadores fijos discontinuos no aparecen como afiliados ocupados en sus estadísticas, son desocupados.

En cambio, en el Ministerio de Trabajo en dichos periodos de inactividad no se incluyen dichos trabajadores como parados por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). Los parados en el SEPE son personas sin empleo y además en busca activa de trabajo. Los fijos discontinuos que están en periodo de suspensión a la espera de ser llamados a trabajar entran en la categoría de demandantes de empleo ocupados.

La EPA del Instituto Nacional de Estadística (INE) mide el desempleo a través de encuestas y cuando detecta a un fijo discontinuo que no está trabajando lo considera como no ocupado y lo cataloga como parado (sin trabajo por cuenta ajena o propia) o bien inactivo (que no trabaja y no busca trabajo) según sus respuestas sobre búsqueda activa de empleo y sobre su disponibilidad para incorporarse a un trabajo si lo encuentra.

Resumiendo, tenemos tres sistemas distintos de tratar estadísticamente el paro en el caso de trabajadores fijos discontinuos. Estos tres sistemas ahora vigentes lo estaban de la misma forma cuando gobernaba el PP, por lo que no tiene mucho sentido el argumento de éste cuando dice que el Ministerio de Trabajo manipula los datos minimizando el desempleo debido al trato estadístico dado a dicho colectivo.

En realidad los tres sistemas anteriores de medición del desempleo son incorrectos y alternativamente podría utilizarse un sistema mucho más adecuado.

Como la gran mayoría de los trabajos fijos discontinuos tienen ciclos anuales, es decir, tienen un comportamiento de empleo similar cada año (los docentes tienen los mismos días de trabajo cada año, los temporeros agrícolas trabajan durante unos días similares cada año, etc.) y como estos trabajadores ni son ocupados ni parados durante todo el año sino que trabajan durante una parte del mismo, lo mejor es estimar la proporción de tiempo trabajado del año, es decir, considerarlos como trabajadores en la parte del año realmente trabajada y desocupados el resto. Por ejemplo, supongamos que un empleado en un hotel turístico está de alta durante tres periodos discontinuos (Navidad, Semana Santa y verano) en el último año lo ha estado durante un total de 140 días, lo que supone 140 días de 365 días del año y por lo tanto dividendo ambos valores nos da 0,384 partes de trabajador en periodo completo y 0,616 partes de trabajador no ocupado, lo que no es ni un desocupado ni un activo, como consideran los sistemas vigentes comentados, sino que es algo más de un tercio (0,333) de trabajador ocupado todo el año. Para aplicar este sistema más correcto que los vigentes, el gobierno debe proporcionar información adicional sobre estos trabajos fijos discontinuos y en la EPA se debe preguntar sobre su duración real.