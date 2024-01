El asunto se llama Arcelor

A lo largo de esta semana, el gobierno del Principado ha ido constatando lo que este periódico publicó el pasado domingo: que el proyecto de gran acería verde con DRI de Arcelor, para el que el Gobierno de España ha dispuesto 450 millones, atravesaba un bucle de difícil salida, y los interlocutores en el Ministerio de Industria percibían que la multinacional guardaba en un cajón su proyecto, esperando tiempos mejores sin ningún horizonte claro. De ahí que este viernes el presidente del Principado, Adrián Barbón, imprimiese un evidente giro en las declaraciones del Gobierno asturiano, hasta ahora asentado en una paciente espera.

La prudencia inicial se ha desmoronado. Desde hace meses, los mensajes que llegaban a Asturias sobre ese diálogo oscilaban entre el desánimo y la esperanza. La multinacional, experta en la negociación, mantenía su interés en acometer la inversión, pero iba exigiendo pasos previos que, aparentemente, ayudarían a su decisión. Pero cada concesión llevaba a otra exigencia.

Y aunque el precio de la energía es el nudo gordiano que determina el interés de Arcelor por llevar a cabo sus planes verdes, lo cierto es que sus exigencias de precio fijo para la energía (en concreto para el hidrógeno) llegaron incluso a estar por debajo del valor que la propia multinacional consideró como rentable para acometer la inversión, y que consta en la documentación entregada a Bruselas, aún sujeta a secreto.

Esta ha sido la semana de la revelación, de la constatación peligrosa de que los planes de Arcelor para la siderurgia asturiana pueden quedar en humo y, con ello, debilitar el futuro industrial de Asturias. Si Arcelor no acepta la subvención que la propia multinacional pidió, la ventana de oportunidad quedará cerrada. Aunque la Unión Europea está dispuesta a extender las ayudas un tiempo, la subvención de 450 millones suponía un hito excepcional que difícilmente podrá volver a producirse. Sin ese dinero, Arcelor no afrontará a corto plazo la actuación y España perderá su única planta de siderurgia integral, un factor estratégico para la economía nacional. A esto se suma que la inversión del horno eléctrico es condición necesaria para garantizar el futuro de la siderurgia asturiana, pero no suficiente. Únicamente con ese horno, el recorte en empleo será inevitable, y la actividad estará supeditada a necesidades del mercado, elevando también el riesgo de deslocalización.

En el transcurso de las conversaciones entre el Ministerio y Arcelor se deslizó un aviso que en su momento se vio como bravuconada negociadora: la posibilidad de que el Estado forzase a Arcelor a la venta de sus instalaciones en Asturias, favoreciendo la llegada de otro nuevo actor que sí estuviese dispuesto a llevar a cabo la inversión. Esta tesis, no descartada por algunos agentes políticos y económicos, lleva tiempo sobre la mesa, pero ahora adquiere otra lectura tras la decisión de Italia de nacionalizar su mayor planta siderúrgica del país, Acciaierie d’Italia. La situación no es comparable, porque en Italia se trata de una sociedad con participación pública (Arcelor tiene el 62%), pero no conviene dejar ese caso fuera de foco.

El Principado aún espera que Pedro Sánchez, a quien se le atribuye buena relación con la familia Mittal, intervenga para desatascar la situación. Pero, entretanto, convendría poner sobre la mesa las consecuencias que tendría para Asturias la congelación de los planes de Arcelor. También Izquierda Unida debería enseñar las uñas de su tradicional defensa del sector industrial asturiano. Por bastantes menos dudas sobre el futuro económico de la región se montaron manifestaciones.

Pero la relación de los socios atraviesa horas bajas. Barbón lanzó como aviso a navegantes la opción de abrir el monopolio público de la ITV, declaración que IU ha recibido con beligerancia. El Partido Popular ha estado hábil en la reacción y ahora los socialistas tendrán que ver cómo justifican el rechazo parlamentario a la propuesta de ley presentada por los de Álvaro Queipo. La ruptura del acuerdo de gobierno local en Proaza, donde IU apoyará la moción de censura del PP, podría haber sido una anécdota, pero en el actual clima será un elemento más en la mutua lista de agravios. De fondo está la fractura interna en el PSOE del concejo y unas diferencias personales irreconciliables; sin embargo, una chispa casual y ajena puede hacer arder un campo propicio para el fuego.

Pese al resto de problemas, el Gobierno (tanto en la parte socialista como la de IU) no debería olvidar una cuestión: Arcelor es el asunto. Tiene la entidad e importancia suficiente como para ser el elemento central de toda una legislatura, capaz de hacer brillar cuatro años de gestión o hacer que se desmoronen con estrépito. Y se supone que esta es la década del cambio.