La fábula del fulero y el chantajista

Érase una vez un país que en alguna ocasión fue próspero cuya gobernanza quedó en manos de un individuo maquiavélico cuyo único objetivo político era mantener la poltrona, fuera cual fuera el precio a pagar, sin reparar en gastos. Se trataba, todos lo sabían pero a pocos parecía importarles, de un tipo sin escrúpulos, capaz de lo mismo y lo contrario en cuestión de horas según soplara el viento, especialmente en épocas de tramontana, que como bien se conoce es aire de origen catalán frío y turbulento.

Logró ser investido en un nuevo mandato gracias a la alianza de peor calaña que haya sufrido el citado país en décadas. Una vez asegurada la estabilidad de la caseta de los tres cerditos, el presidente se echó a sestear. Bastó un soplido del socio chantajista para que a la edificación le aparecieran las primeras grietas. Logró taparlas con argamasa a cambio de cuantiosas concesiones al socio extorsionador, sin poner reparos a lo elevado de la factura, en lo económico, en lo político y en lo judicial.

Así fue el preludio que anunciaba galerna en la negociación de los presupuestos generales del Estado. Ocurre que un Gobierno sin cuentas está atado de pies y manos. De manera que el mentiroso compulsivo pensó en ofrecer el oro y el moro al aranero a cambio de sus siete votos para dejarlo tirado después, una vez aprobadas las partidas para el año en curso. Y una vez resuelto ese trámite, “hasta luego, Lucas” y si te he visto no me acuerdo. El otro tipo, sabedor de las prácticas arteras del mandamás, decidió no morder el anzuelo y pidió, como siempre, cobrar por adelantado. “Amiguiños sí, pero a vaquiña polo que vale”, en frase muy gallega del líder de la oposición, pero pronunciada en catalán. O sea, algo tal que así: “Amics, sí peró la vaca pel que val”.

(El colorín colorado de esta fábula lo conoceremos en unos meses de resultado incierto, ya que Sánchez da por hecho que podrá embridar a Puigdemont, y el evadido de la Justicia, por su parte, cuanta con tener al presidente del Gobierno de España bien sujeto por debajo de la bragueta).