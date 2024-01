Españoles que no se bañan

Abundan en TikTok vídeos en los que inmigrantes recién llegados a España se asombran de que los coches cedan invariablemente el paso a los peatones en los pasos de cebra. Tal vez para compensar, algunos insisten en la idea de que los autobuses y trenes huelen mal aquí, dado que los nacionales no son muy amigos del baño. Los españoles tienden a ver estas perplejidades con cierta displicencia paternalista, pero no hay porqué. Los más veteranos recordarán que también nosotros nos sorprendíamos, cuando éramos emigrantes, de que los demás europeos respetasen con esa misma presteza los semáforos y las sendas peatonales.

No han pasado tantos decenios desde que los españoles emigraban en masa a Alemania, Suiza, Francia y otros limpios países que parecían de colorines por contraste con la gris España de entonces. Al igual que ahora ocurre con los que aquí vienen, los emigrados españoles se veían obligados a hacer los trabajos que los ciudadanos de su país de destino desdeñaban por molestos, desagradables y/o agotadores.

De ahí que en aquellos tiempos se hablase de Europa en términos ajenos, como si España no perteneciese a este continente. Ser europeo, como sinónimo de civilizado y avanzado, constituía una lejana ilusión. Aún tendrían que pasar años para que la UE nos admitiese, una vez desprovistos de la caspa del franquismo y sus secuelas económicas. Gracias al feliz ingreso en ese club vagamente socialdemócrata y liberal de países ricos, España dejó de ser aquel Estado de carajillo y faria que tanto fascinaba a los hispanistas.

Ahora es una nación europea como cualquier otra, cuidadosa de los animales y de la limpieza de sus calles, respetuosa con el medio ambiente, de calles seguras y con niveles de cortesía ciudadana que serían impensables hace pocas décadas.

No ha de sorprender que los inmigrantes llegados desde países mucho más alegres se hagan lenguas en las redes sociales de lo que ven en España. Alaban la limpieza urbana y la sanidad, pero sobre todo les admira la disciplina de los conductores en los pasos de cebra. Encuentran también de mucho mérito que se pueda pasear a cualquier hora del día o de la noche sin temor a ser asaltado por algún malandrín.

A cambio, no tardan en descubrir lo difícil que es encontrar trabajo; y la poca paga que se recibe cuando uno tiene la suerte de conseguirlo. Aun así, no son muchos los que se plantean regresar a sus lugares de origen, según se deduce de los vídeos que publican en TikTok. Tanto se parecen nuestros inmigrantes a quienes nosotros fuimos que hasta corre por la red la leyenda de que los españoles no se duchan. Nada nuevo. También aquí cuestionábamos en su día los dudosos hábitos higiénicos que, a juicio de los españoles de entonces, aquejaban a británicos y a franceses.

Gentes de poca memoria insisten ahora en que hay que frenar la entrada de los inmigrantes para que España no pierda su esencia, cualquiera que esta sea. No dicen quién va a trabajar y cotizar en este país de jubilados, pero tampoco es cosa de entrar en esos enojosos detalles. Quizá en ciertos casos haga falta una ducha contra los prejuicios.