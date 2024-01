Mapa sanitario: reordenar nunca es suprimir

Para evitar errores y, sobre todo, discusiones inútiles y abstrusas, resulta obligado hacer alguna pedagogía en relación con la reforma del mapa sanitario asturiano. Incluso sobre qué es y en qué consiste el tal mapa.

Da la impresión de que bastantes personas que han salido en tromba a opinar sobre este asunto tienen escasa idea de lo que es y lo que significa hoy, en enero de 2024, un mapa sanitario. Algo que, por cierto, poco tiene que ver ya con lo que ese término fue y significó en los años setenta y ochenta del pasado siglo, que es cuando se crearon los distintos mapas sanitarios regionales españoles.

Resulta conveniente aclarar estas cosas en una sociedad como la asturiana actual, en la que el mito normalmente arraiga con fuerza, ya sea invento evanescente o creación del mundo político-sindical. En todo caso, proceda de donde proceda, lo cierto es que aquí el mito suele mutar por arte de birlibirloque en certidumbre que se saca de la chistera y se convierte casi mágicamente en hecho positivo objetivo y verificable. Por ello, no está de más devolverlo a su mundo fantástico original.

La idea de mapa sanitario ha sido muy variable a lo largo de estos treinta y tantos últimos años. No es, por tanto, algo inmutable, que se sitúe al margen del tiempo y de las circunstancias.

Su primera aparición se debió al doctor Valenciano, director general de Planificación Sanitaria que fue en el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de la Unión de Centro Democrático (UCD), creo que bajo el mandato del ministro Sancho Rof.

La UCD quería acometer una modernización de la sanidad pública española bajo los criterios establecidos por el doctor Segovia de Arana. Dentro de ellos, se incluía la realización del inventario de todos los recursos sanitarios existentes en España, distribuidos por comunidades autónomas y provincias, estableciendo de cara al futuro unidades de gestión armónicas: un hospital de referencia provincial o regional y áreas de salud, comarcales, más o menos homogéneas, de aproximadamente 250.000 habitantes, en las cuales debería ubicarse un hospital que sería cabecera de una red de centros de salud, cada uno de los cuales atendería tentativamente a 15.000 habitantes.

A partir de esos criterios se pretendía una programación a largo, muy largo plazo, de las inversiones sanitarias que habrían de ejecutarse en toda España, dentro un sistema superador del caos sanitario propio del pasado español.

En Asturias, ese inventario de recursos y la básica, genérica e hipotética programación de las inversiones a realizar en el futuro en un marco de comarcalización más o menos acomodado a las directrices dictadas por el Ministerio, se redactó por la Delegación Provincial de Sanidad y Seguridad Social que encabezaba Pablo Díaz Matos, y de la que yo era entonces secretario general.

Ese fue un documento importante. Aun cuando no preveía inversiones, ni podía hacerlo, fue muy útil a la hora de la redacción del vigente mapa sanitario de Asturias.

El real decreto 137/84, sobre Estructuras Básicas de Salud, está en la base del actual mapa sanitario (Decreto 112/1984 del Principado de Asturias), pues facilitó la integración del personal y los medios de todo tipo dependientes del Principado de Asturias y del Insalud en una adecuada y nueva organización territorial y funcional del conjunto sanitario asturiano, lo que permitió, unificando medios de ambas administraciones, delimitar "zonas básicas de salud" para poblaciones entre 3.500 y 5.000 habitantes en el área rural y los 10.000-25.000 en las zonas urbanas y áreas sanitarias en cuya cabecera debía ubicarse un hospital comarcal de las mismas (a construir en breve donde no existiera), agrupando poblaciones de entre 45.000 y 300.000 habitantes, dependiendo de las zonas.

El mapa dividió Asturias en ocho áreas sanitarias de dimensión y población dispar, dada la orografía y el sistema de comunicaciones de entonces, muy distinto del actual en todo, teniendo en cuenta básicamente la mayor accesibilidad posible de la población a los servicios sanitarios existentes, o previstos en cada área. Para ello, se utilizaron cronogramas desde los distintos núcleos de población que integraban el área hasta las poblaciones designadas como cabeceras de la misma, y con el centro de la región. Con el mismo criterio se realizó el despliegue de la red de salud mental y de los servicios de salud pública adscritos al área.

El hospital de tercer nivel, o central –el conjunto formado por el Hospital General de Asturias (HGA) y la Ciudad Sanitaria Covadonga y el Instituto Nacional de Silicosis–, que se pretendía integrar en lo que hoy es el actual HUCA, fue algo a lo que se opusieron radicalmente quienes también hoy están en contra de la reforma del mapa, tildando de faraónico, disparatado y carísimo el proyecto de aquel nuevo hospital, que sin embargo hoy obtiene la máxima satisfacción entre la población asturiana. "¡Cosas veredes, amigo Sancho!". Mejor no repetir errores...

De esta forma, hay que concluir que el mapa sanitario de 1984, como proyecto inversor y de dotación de medios materiales y personales, quedó culminado hace ya muchos años.

Desde finales de los años 90 del pasado siglo, quedó establecida en Asturias una red hospitalaria definitiva, compleja, completa y perfectamente integrada, conformada por: 1º) El resultante de la integración de los hospitales terciarios de Oviedo –el HGA, la Ciudad Sanitaria Covadonga y el Instituto Nacional de Silicosis–, los cuales mediante su integración como una sola unidad funcional conforman el actual HUCA; junto a ellos, hay en Oviedo un hospital de apoyo, el Monte Naranco, para geriatría, enfermos terminales y cirugía menor. 2º) Los hospitales de Cabueñes –con una ampliación importante en marcha– y de Jove, en Gijón; este último, de carácter fundacional, se adscribió a la red pública con territorio propio en el mapa sanitario, utilizándose el hospital de Cruz Roja como centro de apoyo. 3º) El Hospital San Agustín, de Avilés, también ampliado recientemente, con el hospital fundacional de Caridad como apoyo. 4º) El Hospital de Riaño en Langreo. 5º) El nuevo Hospital de Mieres. 6º) El hospital de Jarrio, en Coaña. 7º) El hospital de Cangas de Narcea. 8º) Y por último el Hospital de Arriondas.

Junto a ellos existe una poderosa red de centros de salud desplegada a lo largo y ancho de la geografía asturiana que cubre al cien por cien de la población desde mediados de la década de los años noventa.

Salvo inversiones puntuales y mejores dotaciones tecnológicas, esta red no debe modificarse por el nuevo mapa y, desde luego, nunca reducirse. Ninguna de esas instalaciones hospitalarias y ambulatorias sobra, ni va a ser alterada por el nuevo mapa sanitario.

Todos los hospitales seguirán funcionando con las mismas camas, las mismas o mejores instalaciones y los mismos quirófanos, sin alteración alguna de cara a los pacientes. Y es que el nuevo mapa ya no tiene el carácter de programa de dotaciones ni de inversiones. Ésas ya están ahí. Es otra cosa lo que ahora se propone. Esto no afecta a las instalaciones y a los medios, sino a su funcionalidad y conexión, y se orienta no a invertir o a desinvertir, sino a mejorar la gestión.

La configuración de los hospitales comarcales asturianos está inspirada en una concepción, la de 1984, claramente superada por la técnica, la tecnología y el sistema de comunicaciones. En 1984, los hospitales comarcales se configuraron como sola unidad funcional, como organizaciones cerradas sobre sí mismas y, en principio, con tendencia a ser autosuficientes en los servicios que prestaban, siempre dentro de su nivel asistencial.

Aunque en general, todos los hospitales asturianos, cada uno en su nivel, son buenos y con una calidad más que elevada para su tamaño y función y ninguno sobra, hoy, en el primer tercio del siglo XXI, es obligado superar su inicial concepción como hospitales autosuficientes para que sean centros que compartan en red servicios, personal y regímenes de apoyo, aunque tengan una marcada singularidad.

Deben ser centros que trabajen en red, compartiendo profesionales y pacientes de una forma ágil y eficiente, utilizando intensivamente las nuevas tecnologías terapéuticas, diagnósticas y de comunicación, y que estén bien conectados con los centros de atención primaria y con los servicios de salud mental

Una nueva organización en red, de apoyo e intercambio mutuo puede incrementar el ya de por sí alto conocimiento de nuestros profesionales, porque la calidad depende del conocimiento, pero también de la experiencia y, en consecuencia, del volumen de la patología atendida.

Es necesario que los profesionales sanitarios asturianos mantengan un continuo intercambio de experiencias y de conocimientos en toda la red asistencial. Ello permitirá que los médicos más jóvenes puedan acceder a volúmenes importantes de pacientes y adquirir determinadas competencias. Y también es necesario que los centros más pequeños dispongan de una atención especializada de calidad para abordar con garantías enfermedades no muy habituales.

Por lo tanto, una de las mejoras nucleares de nuestra sanidad pasa por afrontar y resolver con criterios modernos, adaptados a las actuales circunstancias, y con medios técnicos también adecuados, los problemas que plantea la actual ordenación territorial sanitaria. Es obligado hacerlo, por difícil que sea, y aunque haya que realizar una profunda labor pedagógica para ahuyentar a demagogos, populistas e ignorantes.

La reordenación del mapa sanitario en, a lo sumo, cuatro áreas, debe suponer un hito para aligerar las estructuras. Y lo digo con rotundidad: reordenar nunca es suprimir.

Es una reorganización que se debe afrontar con un compromiso claro, ya expresado en el Parlamento asturiano: "Mientras yo sea presidente, no se cerrará ni un centro asistencial, ni un servicio, ni un quirófano...". Eso debe mantenerse contra viento y marea. Pero, partiendo de ello, deben modernizarse las estructuras sanitarias, eliminando disfunciones y duplicidades, la grasa que le sobra al cuerpo de la sanidad asturiana, maximizando el rendimiento de las instalaciones y procurando establecer políticas de personal que discriminen a quien más y mejor trabaja.

El exceso de burocracia en el sector público aplicado a la gestión de la Sanidad genera un gasto mayor del deseable, sobre todo en el capítulo de personal, que significa ya algo más del 50 por ciento del gasto sanitario total. Por eso, hay que disminuir las tareas burocráticas mediante el desarrollo y la implantación de una moderna y adecuada política de personal y de organización de servicios. Creo que la formula a seguir se condensa en la frase "menos bolsas de empleo y más talento".

Se trata de un cambio que evitaría que el sistema consuma más recursos de los que realmente precisa. Esto le hará más fuerte y será una mejor garantía de futuro.