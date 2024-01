Voces contra la amnistía en Bruselas

En la arriesgada operación que podría llamarse "Todo vale para seguir en La Moncloa", el Gobierno quizá no contó con lo larga que se le iba a hacer la polémica sobre la amnistía. Y es normal. Una barbaridad política y jurídica de este tipo –negociar con los implicados una ley para concederles la impunidad a cambio de sus votos para una investidura– no podía dejar indiferente a la comunidad jurídica y política ni a la mayoría de la sociedad española.

Ni tampoco a Europa. Llevamos años criticando los abusos contra el Estado de derecho en Polonia y Hungría y sería ingenuo pensar que todo lo que está pasando en España no le importa a nadie aquí en Bruselas. No sé cómo ni cuándo acabará esto, pero, por lo pronto, el martes de esta semana un centenar de organizaciones civiles españolas presentaron a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una solicitud, respaldada por medio millón de firmas, para que la Eurocámara investigue la ley de la discordia.

La Comisión Europea ya ha dicho, pese a las falsedades con las que lo quiso maquillar el superministro Bolaños, que está analizando el proyecto y que adoptará "las medidas necesarias para garantizar el respeto al Estado de derecho". Y la Comisión de Peticiones votó a favor de que el Parlamento Europeo estudie la ley por si fuera contraria a los Tratados de la Unión (por algo los comisarios son, por definición, los guardianes de los tratados).

A estas alturas, después del giro radical que los socialistas dieron sobre la amnistía tras las elecciones de julio de 2023 –del no, nunca, jamás, es inconstitucional al sí, por qué no, es por la reconciliación– el ritmo de las barbaridades políticas fabricadas por el Gobierno y sus aliados ha adquirido una velocidad de crucero de vértigo, lo cual es muy conveniente para que el escándalo de hoy tape el de ayer; para que la mentira de mañana haga olvidar la de hoy. La última pirueta fue también el martes: el pacto del PSOE y Junts para saltarse una vez más otra línea roja y permitir que la amnistía incluya los delitos de terrorismo que no impliquen una "vulneración de los derechos humanos", como si eso fuera posible: un terrorismo leve frente a un terrorismo grave.

Ante este delirio de cesiones, no tenemos más remedio que recordarnos a nosotros mismos, y recordar a Europa, de qué estamos hablando cuando hablamos en contra de esta amnistía.

Un ejercicio que hizo muy bien en el Comité de Peticiones citado mi compañera Maite Pagaza, recordando que "la reconciliación con aquellos que no hacen un reconocimiento de los delitos y de los daños a España no es reconciliación, es síndrome de Estocolmo". Quienes extorsionan al Gobierno con una ley de amnistía, añadió, solo pueden meterse bajo el paraguas del "populismo identitario".

No hay reconciliación posible con quienes violaron la ley en 2017 y repiten que lo volverán a hacer: eso es negar de raíz la pretendida reconciliación. Una autoamnistía que están negociando sus beneficiarios es una corrupción escandalosa. Lo que se quiere perpetrar, tras modificar ad hoc el Código Penal y fabricar una mayoría en el Constitucional a medida del Gobierno, no tiene nada que ver con la amnistía de 1977, porque aquella fue de consenso y precedió a una dictadura, y España es una democracia constitucional desde 1978. Estamos ante una maniobra de impunidad –que favorece a los que rompieron las leyes y la convivencia, malversaron dinero público y violaron la Constitución y el Estatuto de Cataluña– a cambio de que Sánchez siga en el poder. Es un trágala que enfrenta a los partidos y rompe la sociedad.

La Comisión es la guardiana de los tratados europeos, ya lo hemos dicho. Sería extraño que no estuviera alarmada por todo esto. Sería insólito que mirase hacia otro lado y no actuara para frenar este ataque contra el Estado de derecho de un país europeo, como ha hecho contra actuaciones populistas similares en Hungría y Polonia. El populismo de izquierdas es tan tóxico y destructor como el de derechas; la persecución a los jueces la practican ambos. La acción corrosiva de los populismos contra las democracias no es un asunto interno de los Estados miembros, es un problema de todos los ciudadanos y de todos los países.

Ha costado mucho construir la casa de los europeos sobre la base de las normas y valores de la UE para superar los destrozos de autocracias y nacionalismos –o sea, de la guerra– para que ahora un Gobierno crea que pactar su supervivencia con ultranacionalistas xenófobos y extremistas variados es algo que puede pasar de puntillas por Bruselas. La igualdad, el respeto a la ley, la separación de poderes y la democracia son los cimientos de esa casa de los europeos. Lo que la Comisión Europea tiene que hacer, por tanto, es protegerlos. Exigir que se cumpla el Estado de derecho. Defender nuestras democracias.