Hedor a masacre en Gaza

Me llama poderosamente la atención, pero no me sorprende en absoluto, la reticencia de buena parte de los analistas políticos en expresar con arrojo lo que muchos conciudadanos pensamos en la intimidad, aunque sintamos un cierto recato a expresarlo en público.

Eludo escribir sobre temas políticos, entre otras cosas porque temo molestar a gente querida que piensa diferente, pero hace tiempo que deseo salir a la palestra para manifestar mis ideas acerca de lo que me parece la desmedida e injustificable respuesta israelí al execrable atentado del Movimiento de Resistencia Islámica, conocido como Hamás, acaecido el 7 de octubre pasado, causando el asesinato de 1.200 personas y reteniendo a más de 200 rehenes. Si hasta ahora no me he decidido a afrontar el reto, detrás de ello prevalece una inexplicable autocensura, seguramente contagiada por el pudor imperante –cuando no un palpable partidismo hacia la causa hebrea– del mundo occidental. ¿Cómo es posible que nuestra sociedad, con un matiz religioso basado en la misericordia y en el perdón, o sea, en "el abandono del resentimiento que tenemos hacia quien nos ha ofendido o herido injustamente", permanezca incólume ante este dislate bélico que, ya adelanto, en mi opinión está próxima a una conducta de índole genocida? Repasemos la literalidad del vocablo genocidio: "Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad", términos que encajan como anillo al dedo con el caso que tristemente nos preocupa. ¡Qué pronto olvidaron los judíos la persecución y aniquilación sistemática que sufrieron sus antepasados antaño (alcanzando la cifra de seis millones de víctimas), auspiciada por la Alemania Nazi y adláteres entre 1933 y 1945! Cómo explicar que los actuales descendientes de aquellos hebraicos que conocieron el Holocausto sean capaces de masacrar –ahora bajo el mando de un gobernante tan belicoso– a los habitantes palestinos de la Franja de Gaza. La escalada de hostilidades está produciendo un impacto catastrófico, con más de 1,7 millones de gazatíes desplazados, muchos de ellos mujeres y niños, que huyen ante el horror que sufren a ser bombardeados, como lo han sido sus habitáculos. A ello hay que añadir que, cuando esto escribo y sabiendo la tendencia a exagerar los datos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza la ofensiva judía ya supera las 25.000 víctimas palestinas, correspondiendo más de 12.000 de ellas niños (¡un 48 %!) en los primeros cien días de guerra, obviamente los púberes no son combatientes de Hamás. A lo cual hay que añadir miles de personas incapacitadas y las enterradas aún no rescatadas bajo los escombros. Esto se puede calificar, echando mano de palabras tan oportunas y significativas, como: exterminio, matanza, aniquilamiento o, incluso, carnicería. No nos dejemos engañar, tenemos una ventana televisiva privilegiada para ser testigos de excepción de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo sin que nos cuenten fábulas. Según el CIS, un 70,3 % de los encuestados en el último barómetro de enero decían estar "muy o bastante" preocupados por la situación de Palestina, frente a un 13,4 % que le inquieta poco o nada. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado por activa y por pasiva a Israel por las muertes de civiles en Gaza y calificado de inaceptable resistirse a la creación de un Estado para el pueblo palestino. Por su lado, la visita que realizó Pedro Sánchez, a la sazón presidente del Consejo de la Unión Europea y una vez investido presidente del Gobierno de España, a Jerusalén para entrevistarse con Benjamín Netanyahu, a finales del noviembre pasado, suscitó una cierta controversia nacional e internacional al mostrar su condena a los ataques perpetrados por Hamás y la legitimidad del gobierno israelí a defenderse dentro del derecho internacional, pero poniendo especial énfasis en el vis a vis, sobre la necesidad de proteger a la población de Gaza, solicitando por ello un inminente alto el fuego. El 29 de diciembre, Sudáfrica –con la infausta experiencia de haber vivido un asfixiante "apartheid"– dio, con audacia, un nuevo paso al frente y llevó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, acusándole de genocidio, bajo el argumento de que sus actos tenían por objetivo específico "destruir a los palestinos en Gaza, como parte del grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio", rayando con crímenes de lesa humanidad. A las anteriores acciones de repulsa se unió el Papa Francisco, durante su discurso anual a los diplomáticos, proclamando que "atacar indiscriminadamente a civiles es un crimen de guerra porque viola el derecho internacional humanitario". Lo menos que debe exigirse a un Estado que se jacta de ser democrático es no saltarse motu propio las leyes internacionales, entre las cuales se encuentra acabar con la discriminación racial y garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin discriminación de raza, color o religión. Confío que la creciente presión internacional obligue a Netanyahu a claudicar y que los moradores de la Ciudad de David permitan cambiar, más pronto que tarde, a su despiadado líder por otro más reflexivo y sin tanto afán imperialista.