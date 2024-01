El nuevo filme de José Antonio Bayona sería solo la soberbia narración de una formidable epopeya humana si no fuera mucho más que eso. Lo que hace que bordee el prodigio cinematográfico –e incluso hace un prodigio en si de la epopeya narrada– es la segunda capa, mágica y a la vez plenamente explicativa, que se desarrolla debajo del relato. La sociedad de la nieve, ahora en minúscula, que es la protagonista colectiva del filme, está formada tanto por los supervivientes como por los muertos, que a la vez que su carne les entregan la fuerza y con su recuerdo hacen de su proeza una obligación ineludible. El filme, sea fidedigno o no en esa segunda dimensión (seguramente sí), sería en el fondo una historia de amor, del calor vital que irradia la convivencia forzada y dramática con los muertos cercanos. Si no ganara el Oscar supondría que Hollywood no se merece a Bayona.