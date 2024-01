La modalidad terrorismo light, que se ha inventado el Gobierno para satisfacer al independentismo catalán, es una pamema propia de la extrema urgencia que invoca este tiempo político que se debate entre el chantaje y la infamia. Por la propia definición no existe un terrorismo que no vulnere los derechos humanos. ¿Alguien con dos dedos de frente puede pensar lo contrario? Rebuscar en fórmulas extrañas para convencernos de que hay un terrorismo real y otro de baja intensidad, que debe ser amnistiado en función de las necesidades de Pedro Sánchez, es una vuelta de tuerca más en el despropósito de una legislatura envuelta desde el primer momento en las peores sensaciones. Naturalmente, sobra a estas alturas la ficción destinada a los necios: los españoles han sufrido suficientemente la lacra terrorista para saber distinguir entre el tiro en la nuca o las bombas etarras y la extrema violencia ejercida en las calles durante el procés por Tsunami Democratic. Ahí termina la comparación entre alta y baja intensidad. Pero en cualquier circunstancia los hechos constituyen todos ellos atentados contra la vida y la integridad física, y no cuesta resumirlos como terrorismo en cualquier marco de derechos humanos.

Sucede que todo esto que parecía tener claro todavía no hace mucho el presidente del Gobierno y el socialismo en general, se diluye ahora como un azucarillo en un café por la necesidad supuestamente imperiosa de conceder a los independentistas la amnistía de los delitos que ellos mismos proponen a cambio de no retirar su apoyo. A esto lo llama negociar el Gobierno cuando significa mantenerse en una zozobra sin fin para conservar el poder. Emiliano García-Page, el único líder socialista en activo dispuesto a levantar la voz contra el deterioro político y moral, lamenta que su partido se haya colocado en el extrarradio de la Constitución, y el propio partido responde que la paciencia se agota. Aunque no es fácil, como escribió Seneca, que la paciencia resida en alguien al que la razón no pudo dar remedio.