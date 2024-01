Invertir en investigación

No sé si el dinero ha tenido siempre la misma brillantez y prestigio. Poderoso caballero es don dinero, decía Quevedo, pues doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero; dinero que iguala al duque y al ganadero. Su resplandor se demuestra en el eco que tiene la lista de los más ricos, la que publica anualmente la revista Forbes. Se parece a la clasificación de la ATP. O la lista de ganancias de esos tenistas que la encabeza. En el deporte también el dinero es señal de prestigio: lo que pagan a Fernando Alonso, aunque no sea el campeón, el traspaso por este o aquel futbolista que lo pone en valor, el contrato disparatado del golfista. Dinero que da brillo y prestigio a sus carreras.

Escribía hace unos años José Luis Pardo cómo el dinero había irrumpido en el arte. No es que antes no se cotizaran las obras de arte ni que los artistas no quisieran que reconocieran su trabajo con dinero. Lo demuestra la rica correspondencia entre Tiziano y el Emperador: una y otra vez le recordaba el pintor la tardanza en cobrar lo acordado. Pero ahora, dice Pardo, se produce arte desde su concepción ya teñida de sentido comercial, una actitud que trasforma la cultura en un negocio. La cotización de los artistas es una forma de certificar su calidad y las cifras astronómicas que mueven el lustre final. Como los deportistas, hay una competición enloquecida por vender el cuadro más caro de la historia.

También en la ciencia el dinero da lustre, o al menos se ha convertido en uno de sus motores más importantes. Naturalmente, el lucro mueve la comercialización de los productos científicos y tecnológicos, no pocas veces inexplicablemente disparatado. Pero la producción científica estuvo casi siempre motivada por el afán de conocimiento y las satisfacciones provenían, principalmente, de los logros, pero también del propio proceso. Por eso sorprende lo que está ocurriendo en EEUU, el país donde más se investiga y es ejemplo y líder para otros países.

Cinco multimillonarios, que ya aportan anualmente cantidades importantes de dinero a las universidades, han decidido, sin dejar de ser donantes, crear un instituto de investigación, Arena, con un capital inicial de 500 millones de dólares, 100 cada uno. El objetivo, evitar la enojosa burocracia que frena los proyectos y no pocas veces los mata. La idea es que un modelo de gestión ágil facilitará el diseño de nuevos medicamentos que se podrían comercializar de manera rápida. Va más allá de las start-up y las spin-off que se crearon para sacar partido de los descubrimientos realizados al amparo de las universidades y grandes hospitales. Esto es un proyecto con un solo fin: ganar dinero: "No me disculpo por ser un capitalista y que ese sea la motivación del equipo que formamos" dice Dell, uno de los cinco, fundador y propietario de Dell, imperio tecnológico. Los fundadores, y propietarios, se quedarán con el 30% de los beneficios. Una vez cubiertos gastos, el resto se lo llevarán los investigadores.

Parece que no es difícil encontrar profesionales de prestigio que están descontentos y frustrados con su trabajo en el sistema público y no lucrativo. Un ejemplo es el patólogo Joung de Hospital General de Massachusetts, que considera que su paga es, en sus palabras, atroz.

El sistema actual de investigación, en líneas gruesas, funciona así: las universidades y los hospitales, merced a los cuantiosos fondos de investigación, los que provee el gobierno en gran medida, realiza investigación básica que enriquece el conocimiento. Alguna vez que se descubre o diseña algo con posibilidades de tener una aplicación práctica. Pero desde ahí a la comercialización hay una distancia que requiere mucha inversión, una organización experta y no poco riesgo. Entonces la industria llama a la puerta: compra el producto para desarrollarlo. Se dice que el porcentaje de potenciales medicamentos que ven la luz es del orden del 1%.

El proyecto Arena tiene buena acogida. Uno de los investigadores, que han dejado su puesto público, se queja de que la evaluación a la que se somete es tan poco creativa que solo consigue financiación para ideas ya conocidas. De su centro, Harvard, ha conseguido que 100 personas se unan. Están bien pagados además creen que en el nuevo centro podrán experimentar con más libertad y explorar caminos para los que tienen asegurada la financiación y apenas cortapisas.

No cabe duda de que el dinero mueve montañas, literalmente. Eso quería hacer Eduardo Chillida en Tindaya: vaciarla. La inversión en vacunas aceleró el desarrollo de la que frenó la pandemia Covid-19. En esta aventura que tiene una parte de sueño y ambición y otra de retorno económico, no se esperan resultados hasta dentro de varios años. Mientras, los inversores tendrán que mantener este carísimo centro. Ellos, multimillonarios, están dispuesto a soportar el gasto, al fin y al cabo, ya donan grandes cantidades a las instituciones públicas y no lucrativas. Veremos cómo evoluciona esta nueva manera de enfocar la investigación básica.