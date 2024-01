¿Es más listo Pedro Sánchez que Meloni?

De la respuesta a la pregunta que titula este artículo depende gran parte del futuro industrial de Asturias. La populista ultra presidenta del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, acaba de anunciar la nacionalización del mayor complejo siderúrgico europeo en Taranto, participada al 38% por ArcelorMittal. Taranto, la planta industrial más contaminante de Europa, donde las madres no pueden amamantar a sus bebés ni se puede consumir la leche de las vacas por el alto grado de contaminación del aire y el suelo, fue nacionalizada en 2013 después de la bancarrota fraudulenta de la familia propietaria de la sociedad ILVA y en 2018 adquirida por ArcelorMittal con el compromiso de mantener el empleo y convertirla en una instalación libre de emisiones. Un año después, en medio de una crisis del mercado de acero europeo, ArcelorMittal renunció al acuerdo de adquisición y llegó a finales de 2020 a un pacto de propiedad compartida con el Estado italiano. Ahora, después de un nuevo desencuentro con la compañía, Meloni, tras haber consultado a los sindicatos de su país, ha anunciado de nuevo la nacionalización con el fin de salvar el empleo en esta zona subdesarrollada y buscar nuevos inversores.

ArcelorMittal estará contento de haberse liberado de este lastre que había aprovechado, además, para vender otras seis plantas siderúrgicas en el sur de Europa, y sigue una línea de desinversión en el continente a la vez que plantea demandas cada vez más exigentes a la Comisión Europea y a los gobiernos para hacer frente a la competencia asiática de acero importado. Es más que dudoso, por otro lado, que Meloni encuentre en este contexto nuevos inversores para asumir la muy costosa transformación verde de Taranto y salvar los 8.000 empleos.

En septiembre de 2021, Pedro Sánchez y Lakshmi Mittal, máximo accionista del mayor grupo siderúrgico del mundo, acordaron un proyecto de descarbonización de las plantas asturianas y vascas por un importe de 1.000 millones de euros con un aporte de 450 millones de fondos europeos. El futuro de la industria asturiana parecía asegurado, ya que no hay alternativa a la transformación energética de la industria pesada y electrointensiva. El corazón de este proyecto es la construcción de un horno de reducción directa de mineral de hierro (DRI) mediante el uso de hidrógeno verde, que, además, se integra en el proyecto del Principado de generar un centro de producción de esta fuente energética limpia.

El reciente anuncio de la compañía de paralizar todos los proyectos de DRI en Europa, entre ellos el de Asturias, por el alto coste de energía, al mismo tiempo que ha pactado con el Gobierno francés una instalación de este tipo Dunkerque –sobre la base de un acuerdo de suministro eléctrico a precio estable con la compañía estatal energética gala EDF–, significa una alarmante amenaza para el futuro industrial asturiano. El Ministro de Industria y la Ministra de Transición Ecológica deberían urgentemente convocar una reunión con los Mittal (padre e hijo) para asegurar el proyecto, evitar la pérdida de la subvención millonaria aprobada por la Comisión Europea y así despejar el horizonte de la siderurgia en España. No hay más tiempo que perder. Entre los temas claves de un posible acuerdo está la estabilidad de un precio de energía para las industrias electrointensivas como ArcelorMittal.

La posición del Gobierno español es mucho más favorable que la del italiano. Las plantas de Asturias y el País Vasco están preparadas para una transformación a la producción de acero limpio y en sus centros de innovación ya se están desarrollando proyectos de economía circular y reducción de emisiones. Con las subvenciones aprobadas y un precio de energía estable habrá inversores interesados en caso de una retirada de Mittal. La demanda de acero es muy cíclica y Mittal lleva años aprovechando ciclos de demanda débil para reducir capacidades y empleo en Europa. Corresponde a los gobiernos afectados y a la propia Comisión Europea frenar esta tendencia y garantizar el futuro de esta industria básica y estratégica.

Me permito, en este contexto, recordar algo que llevo décadas indicando. El desarrollo industrial no se consigue con liberalizaciones y desregulaciones, ni tampoco con nacionalizaciones, sino sólo con políticas industriales inteligentes. El libre mercado y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) significan la agonía de la base industrial en una economía competitiva y globalizada. Una política industrial debe buscar la sostenibilidad y la competitividad de las empresas industriales mediante el fomento de I+D+i y la cooperación pública-privada con estrategias a medio plazo. Gran parte de los problemas actuales son el resultado de la ausencia de políticas industriales en el pasado y de privatizaciones mal hechas por los Gobiernos de Felipe González y José María Aznar y sus ministros Carlos Solchaga ("la mejor política industrial es la que no existe") y Rodrigo Rato. Así se perdieron industrias como el aluminio – Alcoa se benefició de la privatización sin invertir en el futuro – y se carece de instrumentos de intervención política frente a las maniobras especulativas de las empresas eléctricas y de telecomunicación. Volver a entrar en Telefónica frente a la operación de Arabia Saudí resulta difícil y caro: más fácil hubiera sido mantener una participación minoritaria en el proceso privatizador. Y con la privatización de las cajas de ahorro el Estado se privó, además, de un instrumento para actuar en los mercados financieros y gestionar participaciones en sectores estratégicos.

Así se explica la ventaja del Gobierno francés frente al español y las intervenciones constantes de los gobiernos alemanes en los sectores industriales estratégicos. ¿Va a aprender el Gobierno español de estas experiencias?